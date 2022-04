Pode beber na sexta-feira santa e na Páscoa? O que diz a igreja

A Sexta-feira Santa é o dia mais solene do ano para os cristãos. Este é o dia em que nos lembramos da morte de Cristo na cruz por nós, por isso, a tradição na Igreja Católica é de abstinência e jejum. Mas pode beber na sexta-feira santa? Veja o que diz a religião.

Pode beber na sexta-feira santa?

Para a igreja católica, a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira Santa são dias de jejum obrigatórios para todos entre 14 e 60 anos. Além de se abster da carne vermelha, os católicos costumam não beber álcool neste dia. Então, se você é católico e quer saber se poder beber na sexta-feira santa, a resposta é: não.

Nada de bebedeira. O vinho é a única bebida permitida. No entanto, se deve tomar em pouca quantidade. A embriaguez na Sexta-feira Santa é considerada uma afronta aos costumes cristãos.

Dentro da tradição da Igreja Católica, a Sexta-Feira Santa, também conhecida como Sexta-Feira da Paixão, é um dia reservado para a prática da abstinência. Essa tradição milenar do catolicismo opõe-se ao consumo de carne vermelha e de frango nesse dia.

O que evitar na Sexta-Feira Santa

Não manuseie pregos ou ferramentas de ferro

Não plante nada nem abra terreno

Não lave roupas

Crianças não devem subir em árvore

Adultos não devem trabalhar na Sexta-feira Santa

Não coma ou beba nada que contenha vinagre ou urtiga

Nenhum trabalho doméstico deve ser feito Sexta-feira Santa

Não coma carne

16 coisas que você pode fazer na sexta-feira santa

Sexta-feira, 10 de abril é Sexta-feira Santa , um dos feriados mais importantes do calendário cristão. É um dia observado para comemorar a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. Com base nos detalhes dos evangelhos canônicos, é mais provável que a crucificação de Jesus tenha ocorrido em uma sexta-feira, um dia antes do sábado. Para os cristãos, é o dia mais sombrio do ano, e muitos lares católicos tradicionais seguem várias tradições para respeitar o fato de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Aqui está uma lista de coisas para manter em mente neste dia.

Acorde mais cedo do que o normal para começar o dia com sacrifício e prepare seu coração para o dia. Use preto para simbolizar o luto da morte de Cristo. Observe o dia obrigatório de jejum e abstinência, conforme exigido pela Igreja (não mais do que uma refeição completa, bem como duas refeições menores que juntas não equivalem a uma refeição completa), mas também jejue do pão como lembrança do Pão de Vida. Desligue a televisão, o computador, as redes sociais ou (suspiro) o telefone durante o dia. Evite fazer compras ou outras tarefas que o distrairão do significado do dia. Reze os Mistérios Dolorosos do Rosário . Permaneça em silêncio do meio-dia às 15 horas as horas em que Cristo sofreu na Cruz. Se há alguém em sua vida a quem você precisa oferecer perdão , perdoe-o hoje. Venere a Cruz em sua própria casa ou em uma Igreja. Memorize João 3:16 ou outro versículo da Bíblia. Reze (ou participe) nas Estações da Via Sacra . Medite nas 7 últimas palavras de Cristo. Rezar a Ladainha da Paixão . Descubra a razão pela qual Cristo teve que morrer na cruz. Comece a Novena da Divina Misericórdia . Reze as Sete Dores de Maria.

++ O que se comemora no Sábado de Aleluia? Entenda a data