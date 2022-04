Se você é católico ou faz parte de uma família católica, pode estar ciente de que as regras para as refeições são diferentes na Quaresma. Na sexta-feira da Paixão, a tradição é preparar peixe, mas pode comer salsicha na semana santa?

Pode comer salsicha na semana santa?

Na semana santa, os católicos jejuam, o que significa que comem menos do que o habitual. Além disso, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e em todas as sextas-feiras da Quaresma, os católicos adultos com mais de 14 anos se abstêm de comer carne. Durante estes dias, não é aceitável comer cordeiro, frango, vaca, porco, presunto, veado e a maioria das outras carnes. Portanto, para os católicos não pode comer salsicha na semana santa.

E apesar das restrições à carne, o peixe ainda é permitido.

A Igreja Católica determina que todos os católicos devem se abster de produtos de origem de carne todas as sextas-feiras da Quaresma, incluindo a Sexta-feira Santa e a Quarta-feira de Cinzas, de acordo com a Learn Religions. Antes de 1966, esperava-se que os católicos se abstivessem de carne toda sexta-feira, independentemente de ser a Quaresma. Além disso, os católicos entre 18 e 59 anos devem jejuar na Sexta-feira Santa, o que significa que eles devem comer apenas uma refeição completa.

Muitas pessoas também abrem mão de algo durante todo o período da Quaresma. Alguns católicos abrem mão de uma guloseima favorita, como frango ou chocolate, enquanto outros abrem mão de um hábito, como assistir TV. Se você está deixando de comer carne ou comida para a Quaresma, não poderá comer esta comida na Quarta-feira de Cinzas e nos 40 dias seguintes.

O que pode comer na sexta-feira santa?

Na sexta-feira, os católicos de todo o mundo celebrarão a Sexta-feira Santa, que antecede o Domingo de Páscoa. O dia santo também marca a última sexta-feira da Quaresma, a observância católica de 40 dias em que os católicos se abstêm de comer carne às sextas-feiras. No entanto, ovos, leite, peixe, grãos e frutas e legumes são permitidos.

Você sempre pode consumir vegetais e frutos do mar. Como a Quaresma é um momento de reflexão e foco na saúde espiritual, deixe-me ajudá-lo um pouco, sugerindo alguns pratos que você pode preparar para esta semana para se concentrar em coisas mais importantes.

A Sexta-feira Santa é o dia em que os cristãos observam seu salvador, Jesus Cristo, morrendo na cruz, abster-se de comer carne é um reconhecimento de seu sacrifício.

