Parece estranho que durante a época mais sagrada do ano os católicos cubram tudo o que há de belo em suas igrejas, até mesmo o crucifixo. Mas por que as imagens da igreja ficam cobertas na Quaresma?

Os católicos costumam jejuar, abster-se de comer carne às sextas-feiras, fazer sacrifícios especiais e as estátuas da igreja são cobertas com véus a partir do quinto domingo da Quaresma, conhecido como Passiontide.

Por que as imagens da igreja ficam cobertas na Quaresma

Embora possa parecer contra-intuitivo cobrir com um tecido roxo estátuas e imagens durante as últimas semanas da Quaresma, a Igreja Católica recomenda essa prática para aumentar nossos sentidos e construir dentro de nós um desejo pelo Domingo de Páscoa.

Esta prática tem suas raízes na Alemanha do século IX. No início da Quaresma, um pano chamado Hungertuch, ou Pano da Fome, cobria o altar. Na quarta-feira antes da Páscoa, o pano foi removido ao ler Marcos 15:38 na Bíblia: “A cortina do templo se rasgou em duas de alto a baixo”. Durante a Idade Média, estátuas de santos e outras imagens foram cobertas no início da Quaresma. A partir do século XVII, o uso do véu foi limitado à Passiontide, em vez de durante toda a Quaresma.

No passado, muitos seguidores da religião católica eram analfabetos. O culto na igreja foi feito em latim, uma língua que muitos não falavam. A congregação precisava de um lembrete de que eles estavam na época da Quaresma, então o altar estava coberto. A cor tradicional dos véus era o roxo, uma cor que representa penitência e humildade.

O que é quaresma

A Quaresma é um tempo penitencial que começa na Quarta-feira de Cinzas e termina no Domingo de Páscoa. Os católicos passam as oito semanas que antecedem a Páscoa refletindo sobre a morte e ressurreição de Jesus, que eles acreditam ser o Filho de Deus. Um dos princípios básicos do cristianismo é que Jesus sacrificou sua própria vida para poupar os humanos de passar a eternidade no inferno. Por 40 dias antes de sua morte, Jesus jejuou. Os católicos imitam seu jejum fazendo sacrifícios especiais em homenagem ao tempo da Quaresma. Os sacrifícios feitos durante a Quaresma não são exigidos aos domingos, porque todo domingo é reconhecido como uma celebração da ressurreição de Jesus.

