Ritual de recomeço: aprenda banhos e magias para o começo de 2021

Um ritual de recomeço é tudo o que precisamos depois desse 2020 cheio de desafios e dificuldades. Contudo, é importante saber que a virada de um dia para o outro não trará a cura para o coronavírus nem a solução dos problemas. Por isso, não adianta acordar no dia 1 de janeiro de 2021 e achar que a vida voltou ao normal. É preciso trabalhar em um recomeço.

Nessa virada do ano não será possível pular 7 ondas ou assistir a queima de fogos em grandes festas. Por isso, vale começar o primiero final de semana de 2021 com um bom ritual de recomeço. E também é super válido fazer fazer um ritual de autocuidado e se desligar um pouco do mundo lá fora.

O que esperar de 2021

O ano de 2020 foi regido pelo Sol e 2021 será o ano de Vênus. Sendo assim, 2020 trouxe muitos desafios, nos fez usar a criatividade e nós fez lidar com nossas próprias sombras. Por isso, absorva os aprendizados do último ano antes de começar um ritual de recomeço.

Lembre-se que 2021, segundo a numerologia, será o ano 5. Um ano 5 pede muita comunicação e renovação, além de trazer muita valorização para a tecnologia. Além disso, um ano regido por Vênus pede amorosidade, então lembre-se de valorizar a fala, ficar próximo de quem ama, tentar oportunidades novas através da tecnologia e usar as cores rosa e verde – cor da amorosidade e do chakra cardíaco.

Como fazer um ritual de recomeço?

Para começar, agradeça e peça por proteção! É sempre importante agradecer pelo ano que passou e compreender o motivo das coisas que aconteceram. Após isso, caso ainda não tenha feito em 2020, faça um banho de descarrego e acenda uma vela de 7 dias branca para o seu anjo da guarda.

Depois disso, caso estejamos na lua minguante, que começa dia 6 de janeiro, faça uma magia de banimento. Se não for o caso, faça uma meditação de ho’oponopono. É importante se perdoar e perdoar os outros antes de recomeçar.

Ingredientes:

20g de sal grosso

Pétalas de 3 rosas brancas

1 colher de sopa de alecrim

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque todos o alecrim e o sal grosso na panela; Desligue o forno, jogue as pétalas dentro da água e tampe a infusão com um prato. Após 7 minutos, coe o banho; Tome seu banho de higiene normalmente e se enxugue; Jogue o do pescoço para baixo e imagine o que você deseja; Se enxugue levemente e descarte as ervas na natureza, em um jardim ou vaso; E por fim, durma tranquilamente e faça a oração de sua preferência.

Por fim, apenas tome consciência de que a pandemia continuará em 2021 e que o recomeço se dará através de um progresso. Pegue um papel, escreva seu nome e data de nascimento no centro e escreva em volta o que você deseja em cada área da sua vida. Também vale pegar imagens para visualizar o que deseja em detalhes.

Desejo que você tenha um lindo recomeço e um belo 2021!

