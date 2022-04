Salmo 144 para superar as dificuldades do dia a dia

Para quem está tentando superar as dificuldades do dia a dia, o Salmo 144 é considerado um dos principais aliados daqueles que tem fé. Age na proteção e também proporciona esperança para vencer os desafios, independentemente de quais são os problema. Leia com o coração aberto e deixe a palavra chegar em você.

Reze o Salmo 23 em tempos de turbulência e dificuldade

Salmo 144

Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra;

Benignidade minha e fortaleza minha; alto retiro meu e meu libertador és tu; escudo meu, em quem eu confio, e que me sujeita o meu povo.

Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes?

O homem é semelhante à vaidade; os seus dias são como a sombra que passa.

Abaixa, ó Senhor, os teus céus, e desce; toca os montes, e fumegarão.

Vibra os teus raios e dissipa-os; envia as tuas flechas, e desbarata-os.

Estende as tuas mãos desde o alto; livra-me, e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos,

Cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de falsidade.

A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo; com o saltério e instrumento de dez cordas te cantarei louvores;

A ti, que dás a salvação aos reis, e que livras a Davi, teu servo, da espada maligna.

Livra-me, e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e a sua mão direita é a destra de iniquidade,

Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade; para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas à moda de palácio;

Para que as nossas despensas se encham de todo provimento; para que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas.

Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho; para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem gritos nas nossas ruas.

Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece; bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.

Qual é o Salmo da prosperidade?

A coisa mais importante a ser lembrada antes de orar por um milagre ou avanço financeiro é que Deus se importa mais com nosso relacionamento com Ele – nosso coração, alma, caráter; guia moral; virtudes semelhantes a Cristo, etc – do que quanto dinheiro temos no banco. Muitas vezes, quando Deus fala de “prosperidade” para Seus filhos, Ele está falando de fé forte, vida feliz, boa saúde, oração forte, bênção dos entes queridos. Observe como a ‘prosperidade’ às vezes não tem nada a ver com dinheiro, especialmente se esse dinheiro prejudicar ou bloquear um relacionamento mais profundo com Deus. Deus sabe que se a condição do nosso coração não for ordenada corretamente, a riqueza pode realmente atrapalhar nosso progresso espiritual e até mesmo nossa salvação – o aspecto mais importante de nossas vidas terrenas.

Dito isto, Deus é infinitamente sábio. Ele entende que ter dinheiro é uma parte necessária da vida também. Afinal, como podemos abençoar os outros com o dom das finanças se nós mesmos estamos em falta? Uma vez que nossos corações estejam devidamente ordenados, Deus gosta de abençoar (financeiramente) Seus filhos, especialmente quando Ele sabe que seremos bons mordomos dessas bênçãos.

Salmo 112:3

“Riquezas e riquezas estão nas suas casas,

e a sua justiça dura para sempre.”

Enquanto mantenho meus olhos fixos em Ti, Senhor, seguindo Teus preceitos e todos os Teus caminhos , todas essas coisas me serão acrescentadas. Tudo para a Tua glória, Senhor!

Salmo 34:10

“Os leões podem ficar fracos e famintos,

mas aqueles que buscam o Senhor de nada faltarão.”

Procuro a tua face, Senhor, todo o dia. Obrigado pela grande promessa de que nada me faltará!

Salmo 1:3

“O [justo] é como uma árvore plantada junto a correntes de água,

que dá o seu fruto na estação e cujas folhas não murcham;

tudo o que eles fazem prospera.”

Obrigado pela Tua bênção, Senhor! Obrigado por me fazer prosperar de maneiras que eu não poderia imaginar! Obrigado pelo que está por vir!