Aprenda o Salmo 5 para afastar energia negativa e atrair o bem

Para afastar energias negativas da sua vida e atrair somente o bem, o salmo 5 é considerado um poderoso aliado contra o mal. Quando oramos com sinceridade, em diálogo com Deus, sentimos paz, equilíbrio e clareza em nossos pensamentos e em nossos corações. Essa integração benéfica nos ajuda a criar proteção espiritual, mesmo contra a influência de maus espíritos.

Aprenda o Salmo 5

Faça a leitura do Salmo 5 para afastar o que te faz mal.

Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei.

Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor; pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei.

Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniqüidade, nem contigo habitará o mal.

Os loucos não pararão à tua vista; odeias a todos os que praticam a maldade.

Destruirás aqueles que falam a mentira; o Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.

Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade; e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo.

Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos; endireita diante de mim o teu caminho.

Porque não há retidão na boca deles; as suas entranhas são verdadeiras maldades, a sua garganta é um sepulcro aberto; lisonjeiam com a sua língua.

Declara-os culpados, ó Deus; caiam por seus próprios conselhos; lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti.

Porém alegrem-se todos os que confiam em ti; exultem eternamente, porquanto tu os defendes; e em ti se gloriem os que amam o teu nome.

Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo; circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo.

Como ler os salmos

Como o maior livro da Bíblia, os Salmos incluem uma grande variedade de material, alguns dos quais parecem familiares, como as amadas palavras do Salmo 23, mas muitos dos quais parecem desconcertantes ou desconcertantes, como o tedioso Salmo 119 ou a aparente crueldade do Salmo 137. Tanto do Saltério nos parece incompreensível, com sua língua estrangeira e suas estranhas preocupações, que muitos de nós acabamos lendo apenas nossos trechos favoritos e ignoramos o resto.

Mas se Deus nos deu os salmos para nos ensinar como orar, como adorar e como viver fielmente no mundo, então um pouco de orientação pode nos ajudar a tirar o máximo proveito dos salmos, o que Martinho Lutero chamou a “Pequena Bíblia”. Aqui estão sete maneiras de ajudá-lo a ler os salmos por tudo o que valem. Minha esperança é que eles possam encorajá-lo a tentar novamente e descobrir de novo essas antigas palavras de vida.