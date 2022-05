Salmo de gratidão a Deus: conheça 6 louvores de agradecimento

Se você está se sentindo para baixo e precisa de encorajamento para enfrentar as dificuldades, use um Salmo de gratidão a Deus para louvar e elevar sua alma!

Em toda a Escritura, o louvor é usado como uma arma poderosa para derrotar os inimigos e declarar vitória no Senhor.

Salmo de gratidão a Deus e louvores

SALMO 34

Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha boca.

A minha alma se gloriará no Senhor; os mansos o ouvirão e se alegrarão.

Engrandecei ao Senhor comigo; e juntos exaltemos o seu nome.

Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.

Olharam para ele, e foram iluminados; e os seus rostos não ficaram confundidos.

Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.

O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.

Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.

Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem.

Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará.

Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.

Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?

Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano.

Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a.

Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.

A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles.

Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias.

Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito.

Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.

Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra.

A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos.

O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido.

SALMO 111

Louvai ao SENHOR. Louvarei ao SENHOR de todo o meu coração, na assembléia dos justos e na congregação.

Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer.

A sua obra tem glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre.

Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas; piedoso e misericordioso é o Senhor.

Deu mantimento aos que o temem; lembrar-se-á sempre da sua aliança.

Anunciou ao seu povo o poder das suas obras, para lhe dar a herança dos gentios.

As obras das suas mãos são verdade e juízo, seguros todos os seus mandamentos.

Permanecem firmes para todo o sempre; e são feitos em verdade e retidão.

Redenção enviou ao seu povo; ordenou a sua aliança para sempre; santo e tremendo é o seu nome.

O temor do Senhor é o princípio da sabedoria; bom entendimento têm todos os que cumprem os seus mandamentos; o seu louvor permanece para sempre.

SALMO 95

Vinde, cantemos ao SENHOR; jubilemos à rocha da nossa salvação.

Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, e celebremo-lo com salmos.

Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande sobre todos os deuses.

Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas.

Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca.

Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.

Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz,

Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto;

Quando vossos pais me tentaram, me provaram, e viram a minha obra.

Quarenta anos estive desgostado com esta geração, e disse: É um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos.

A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.

SALMO 92

Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo;

Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade;

Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério; sobre a harpa com som solene.

Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos.

Quão grandes são, Senhor, as tuas obras! Mui profundos são os teus pensamentos.

O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto.

Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniqüidade, é que serão destruídos perpetuamente.

Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre.

Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão; serão dispersos todos os que praticam a iniqüidade.

Porém tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco.

Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim.

O justo florescerá como a palmeira; crescerá como o cedro no Líbano.

Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus.

Na velhice ainda darão frutos; serão viçosos e vigorosos,

Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.

SALMO 50

O Deus poderoso, o SENHOR, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso.

Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus.

Virá o nosso Deus, e não se calará; um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele.

Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo.

Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios.

E os céus anunciarão a sua justiça; pois Deus mesmo é o Juiz. (Selá.)

Ouve, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu protestarei contra ti: Sou Deus, sou o teu Deus.

Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim.

Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais.

Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas.

Conheço todas as aves dos montes; e minhas são todas as feras do campo.

Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude.

Comerei eu carne de touros? ou beberei sangue de bodes?

Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos.

E invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás.

Mas ao ímpio diz Deus: Que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca?

Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti.

Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros.

Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano.

Assentas-te a falar contra teu irmão; falas mal contra o filho de tua mãe.

Estas coisas tens feito, e eu me calei; pensavas que era tal como tu, mas eu te argüirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos:

Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus; para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre.

Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará; e àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus.

SALMO 23

O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará.

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranqüilas.

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.

Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.

Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha