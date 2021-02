Reze o Salmo 31 para solução de problemas difíceis

Todos nós encontramos épocas e circunstâncias difíceis em nossa vida. Talvez os desejos de nossos corações ainda anseiem por serem realizados. Quando enfrentamos tempos difíceis, como podemos manter a esperança? Leia o Salmo 31 para encontrar a solução de problemas difíceis.

Este salmo é a súplica de um crente em tempos de profunda angústia e severa tristeza, mas como em todas as queixas e angústias de Davi, ele inevitavelmente reafirma sua confiança permanente na fidelidade de Deus, pois Davi sabia que não havia outro lugar para onde voar e não havia mais ninguém em quem confiar.

Salmo 23 para tempos de turbulência e dificuldade

Aprenda o Salmo 31

Faça a leitura do Salmo 31 todos os dias de manhã para receber graças e bênçãos:

“Em ti, SENHOR, confio; nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça.

Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa; sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve.

Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me.

Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força.

Nas tuas mãos encomendo o meu espírito; tu me redimiste, Senhor Deus da verdade.

Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas; eu, porém, confio no Senhor.

Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição; conheceste a minha alma nas angústias.

E não me entregaste nas mãos do inimigo; puseste os meus pés num lugar espaçoso.

Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre.

Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros; a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem.

Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos; os que me viam na rua fugiam de mim.

Estou esquecido no coração deles, como um morto; sou como um vaso quebrado.

Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor; enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida.

Mas eu confiei em ti, Senhor; e disse: Tu és o meu Deus.

Os meus tempos estão nas tuas mãos; livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem.

Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo; salva-me por tuas misericórdias.

Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura.

Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo.

Oh! quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens!

Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens; encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas.

Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura.

Pois eu dizia na minha pressa: Estou cortado de diante dos teus olhos; não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei.

Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos; porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba.

Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.’

Salmos 31:1-24

- PUBLICIDADE. -

Para que serve o Salmo 31?