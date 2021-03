Salmo do dia 01/03: comece sua segunda-feira com ânimo

Quantas vezes ao longo da vida passamos por momentos de desespero, de angustia e nos vemos sozinhos sem ter para quem recorrer? Se hoje, você se encontra nessa situação, verá que o salmo do dia, salmo 20, te dará fé e ânimo para não desistir das provas que nos aparecem nesta segunda-feira, 01/03.

Para que serve o salmo 20?

Ao ler este salmo, vemos Davi rogando para que o Senhor seja o centro de todas as suas petições. Pois é para Deus que devemos clamar, é ao Senhor que precisamos contar os problemas e confiar que Ele nos ajudará em todo o tempo. Este lindo capítulo, nos dá ânimo para não desistir quando tudo ficar difícil. Porque se de coração clamarmos ao Senhor, ele ouvirá nossa suplica e atenderá o desejo do nosso coração.

Guarde com fé a mensagem do dia no seu coração, não coloque sua confiança em carros, riquezas ou bens materiais, Deus deve ser o centro da sua vida. E em todos os momentos nossa alma deve se voltar ao pai, pois só ele conhece o profundo do nosso ser e entende a necessidade de cada um dos seus filhos.

Cântico 20

O SENHOR te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja.

Envie-te socorro desde o seu santuário, e te sustenha desde Sião.

Lembre-se de todas as tuas ofertas, e aceite os teus holocaustos. (Selá.)

Conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. (Salmo do dia)

Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões; cumpra o Senhor todas as tuas petições.

Agora sei que o Senhor salva o seu ungido; ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita.

Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus.

Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé.

Salva-nos, Senhor; ouça-nos o rei quando clamarmos. (Salmos 20:1-9)

