Salmo do dia 02/03: comece sua terça-feira com livramentos

Na nossa vida acontecem muitas coisas que não planejamos e outras que não gostaríamos que de fato ocorresse. Porém, se tem algo em que devemos colocar nossa confiança, é no Senhor. Pois as sagradas escrituras nos ensinam que Deus tem o poder de nos livrar de todo o mal e de guardar nossas vidas. Leia o salmo do dia, salmo 124, e veja que só Deus pode livrar o seu povo.

Para que serve o salmo 124?

O salmo de hoje nos mostra que o Senhor Deus é quem pode livrar nossas vidas de todo o mal. O salmista começa o cântico perguntando o que seria da vida de cada um deles, se Deus não estivessem ao seu lado. Da mesma forma somos nós, quando colocamos nossas vidas na mãos do todo poderoso, Ele com amor e zelo cuida de nós e nos protege de tudo que possa nos atingir. Por isso, é importante constantemente ler a palavra do Senhor, pois através dela aprendemos diariamente.

Que ao ler o salmo do dia, você possa entender o tamanho do poder de Deus, esse poder que vai além dos céus e de todo o universo. No último verso, Davi declara que eles só conseguiram escapar, porque Deus os resgatou e os livrou, e por isso, o socorro dos que acreditam em Deus, vem do Senhor que tudo criou e formou.

Cântico 124

Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel;

Se não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós,

Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós.

Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma;

Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma;

Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes.

A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros; o laço quebrou-se, e nós escapamos.

O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. (Salmos 124:1-8)

Leia também: