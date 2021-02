Salmo do dia (12/02/2020): leitura para começar a sexta-feira com paz

O Salmo 132 é indicado para manter o equilíbrio e fé na vida. Mesmo que haja sentimentos menos bons, concentre-se em boas energia e tenha esperança de que dias melhores estão por vir. Aquilo que você sempre sonhou está perto de você. Leia o salmo do dia e encontre a paz.

Salmo do dia, hoje, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

O salmo serve para pedir luz e proteção para buscar os objetivos profissionais e referente a vida afetiva.

Salmo 132

01 – Lembra-te, SENHOR, de Davi, e de todas as suas aflições.

02 – Como jurou ao Senhor, e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo:

03 – Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama,

04 – Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras,

05 – Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó.

06 – Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque.

07 – Entraremos nos seus tabernáculos; prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés.

08 – Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força.

09 – Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos.

10 – Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. (salmo do dia)

11 – O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela: Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono.

12 – Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono.

13 – Porque o Senhor escolheu a Sião; desejou-a para a sua habitação, dizendo:

14 – Este é o meu repouso para sempre; aqui habitarei, pois o desejei.

15 – Abençoarei abundantemente o seu mantimento; fartarei de pão os seus necessitados.

16 – Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer.

17 – Ali farei brotar a força de Davi; preparei uma lâmpada para o meu ungido.

18 – Vestirei os seus inimigos de vergonha; mas sobre ele florescerá a sua coroa. (Salmos 132:1-18)

Dicas para ler a Bíblia diariamente

1. Comece a ler a Bíblia hoje – não há hora melhor e não há razão para esperar.

2. Reserve um horário específico a cada dia. Defina sua programação e cumpra-a. As manhãs são ótimas, mas fique à vontade para usar qualquer horário que seja mais adequado para você.

3. Leia a Bíblia com o objetivo de aprender, não simplesmente para realizar sua próxima leitura. Antes de começar, faça uma breve oração a Deus, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e compreensão, e depois seja revigorado pelas palavras que ler!

