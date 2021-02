Salmo do dia (13/02/2021): leitura para confiar em Deus

Comece o seu dia da melhor forma possível, dedicando alguns minutos na leitura da bíblia sagrada. Para ter um dia de paz e proteção, peça ao Senhor em oração para que esteja com você em todos os momentos. Saiba que toda a maldade do mundo pode cercar a sua vida, mas em Deus, encontramos o amor genuíno e a paz interior que tanto precisamos. Para ter um dia abençoado e com Deus ao nosso lado, leia o salmo do dia, salmo 10.

Salmo do dia, sábado, 13 de fevereiro de 2021

Nesta oração do salmista, aprendemos que muitos são os que tramam contra nossas vidas, mas em tudo Deus será nosso refúgio. Quem julga nossa causa é o Senhor, quem zela pelas nossas vidas é o Senhor. Por isso, tenha fé que neste dia você e sua família, serão protegidos pelo todo poderoso, pois é Ele quem traz paz e alívio para os nossos corações.

Cântico 10

Por que estás ao longe, SENHOR? Por que te escondes nos tempos de angústia?

Os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre; sejam apanhados nas ciladas que maquinaram.

Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma; bendiz ao avarento, e renuncia ao Senhor.

Pela altivez do seu rosto o ímpio não busca a Deus; todas as suas cogitações são que não há Deus.

Os seus caminhos atormentam sempre; os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos.

Diz em seu coração: Não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade.

A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia; debaixo da sua língua há malícia e maldade.

Põe-se de emboscada nas aldeias; nos lugares ocultos mata o inocente; os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre.

Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil; arma ciladas para roubar o pobre; rouba-o, prendendo-o na sua rede.

Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. (salmo do dia)

Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá.

Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão; não te esqueças dos humildes.

Por que blasfema o ímpio de Deus? dizendo no seu coração: Tu não o esquadrinharás?

Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos; a ti o pobre se encomenda; tu és o auxílio do órfão.

Quebra o braço do ímpio e malvado; busca a sua impiedade, até que nenhuma encontres.

O Senhor é Rei eterno; da sua terra perecerão os gentios.

Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos; confortarás os seus corações; os teus ouvidos estarão abertos para eles;

Para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. (Salmos 10:1-18)

