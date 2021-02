Salmo do dia (14/02/2021) para um domingo de paz

Comece seu domingo, com uma leitura abençoada sobre o poder daquele que criou o mundo e todos os seres vivos. No salmo do dia, salmo 50, vemos que Deus é o todo poderoso, que tudo pode fazer. Muitas vezes pensamos que nossos problemas são impossíveis de resolver, mas quando colocamos nas mãos de Deus, Ele age ao nosso favor e tudo faz para sua honra e glória.

Salmo do dia 14 de fevereiro de 2021

No salmo de hoje, Asafe escreve sobre o poder de Deus, e mostrando que quem governa todo o universo é o Senhor. Além disso, nos ensina através da leitura, que Deus tem alegria para com os filhos obedientes, que não desviam do caminho da luz e amam a verdade. Tenha certeza em seu coração, que mesmo em momentos difíceis o criador dos céus e da terra ao teu lado está. E que tudo ele pode fazer para abençoar você e sua família.

Cântico 50

O Deus poderoso, o SENHOR, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso.

Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus.

Virá o nosso Deus, e não se calará; um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele.

Chamará os céus lá do alto, e a terra, para julgar o seu povo.

Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios.

E os céus anunciarão a sua justiça; pois Deus mesmo é o Juiz. (Selá.)

Ouve, povo meu, e eu falarei; ó Israel, e eu protestarei contra ti: Sou Deus, sou o teu Deus.

Não te repreenderei pelos teus sacrifícios, ou holocaustos, que estão continuamente perante mim.

Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais.

Porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas.

Conheço todas as aves dos montes; e minhas são todas as feras do campo.

Se eu tivesse fome, não to diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude.

Comerei eu carne de touros? ou beberei sangue de bodes? (salmo do dia)

Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos.

E invoca-me no dia da angústia; eu te livrarei, e tu me glorificarás.

Mas ao ímpio diz Deus: Que fazes tu em recitar os meus estatutos, e em tomar a minha aliança na tua boca?

Visto que odeias a correção, e lanças as minhas palavras para detrás de ti.

Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros.

Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano.

Assentas-te a falar contra teu irmão; falas mal contra o filho de tua mãe.

Estas coisas tens feito, e eu me calei; pensavas que era tal como tu, mas eu te argüirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos:

Ouvi pois isto, vós que vos esqueceis de Deus; para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre.

Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará; e àquele que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. (Salmos 50:1-23)

Leia também: