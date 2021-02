Salmo do dia (16/02/2021): comece seu dia com paz

Na leitura de hoje, aprendemos com o salmista Davi, como são grandes as bênçãos que o Senhor Deus, tem dado para cada um dos teus filhos. Ele começa o cântico engrandecendo o nome de Deus, declarando o seu poder e sua infinita misericórdia. Todos os dias de nossas vidas, o Senhor nos livra da maldade dos homens, da aflição e da falta de compaixão. Para obter paz no coração e tranquilidade para começar sua terça-feira, leia o salmo do dia, salmo 18.

Que a paz, o amor e a misericórdia do Senhor, todos os dias seja o teu sustento e alimento para não desfalecer no meio do caminho. Pois nossa força e nossa esperança vem de Deus. Comece seus dias com a leitura diária da Bíblia sagrada e verá que grandes bênçãos o Senhor fará em sua casa.

Salmo 18

Eu te amarei, ó SENHOR, fortaleza minha.

O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador; o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio; o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio.

Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos.

Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram.

Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam.

Na angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus; desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face.

Então a terra se abalou e tremeu; e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou.

Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia; carvões se acenderam dele.

Abaixou os céus, e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés.

E montou num querubim, e voou; sim, voou sobre as asas do vento.

Fez das trevas o seu lugar oculto; o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus.

Ao resplendor da sua presença as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo.

E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz; e houve saraiva e brasas de fogo.

Mandou as suas setas, e as espalhou; multiplicou raios, e os desbaratou.

Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas.

Enviou desde o alto, e me tomou; tirou-me das muitas águas.

Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu.

Surpreenderam-me no dia da minha calamidade; mas o Senhor foi o meu amparo.

Trouxe-me para um lugar espaçoso; livrou-me, porque tinha prazer em mim.

Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos.

Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus.

Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos.

Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniqüidade.

Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos.

Com o benigno te mostrarás benigno; e com o homem sincero te mostrarás sincero;

Com o puro te mostrarás puro; e com o perverso te mostrarás indomável.

Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. (salmo do dia)

Porque tu acenderás a minha candeia; o Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas.

Porque contigo entrei pelo meio duma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha.

O caminho de Deus é perfeito; a palavra do Senhor é provada; é um escudo para todos os que nele confiam.

Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus?

Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho.

Faz os meus pés como os das cervas, e põe-me nas minhas alturas.

Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre.

Também me deste o escudo da tua salvação; a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu.

Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram.

Persegui os meus inimigos, e os alcancei; não voltei senão depois de os ter consumido.

Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar; caíram debaixo dos meus pés.

Pois me cingiste de força para a peleja; fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram.

Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam.

Clamaram, mas não houve quem os livrasse; até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu.

Então os esmiucei como o pó diante do vento; deitei-os fora como a lama das ruas.

Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios; um povo que não conheci me servirá.

Em ouvindo a minha voz, me obedecerão; os estranhos se submeterão a mim.

Os estranhos descairão, e terão medo nos seus esconderijos. (salmo do dia)

O Senhor vive; e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação.

É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim;

O que me livra de meus inimigos; sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento.

Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome,

Pois engrandece a salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. (Salmos 18:1-50)

