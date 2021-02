Salmo do dia (19/02/2021): comece seu dia com ânimo

No salmo de hoje, vemos a grande aflição do salmista e sua oração de suplica para recorrer ao Senhor. Se você, tem passado por algo que parece ser impossível aos seus olhos, procure quem realmente pode te ajudar. Deus, tem seu infinito amor e sua infinita misericórdia, se alguém pode ouvir seu clamor, esse alguém é o Senhor. Não vá atrás de quem não tem compaixão por você, procure aquele que te ama acima de tudo e todos. Confira o salmo do dia, salmo 102, e saiba que Deus pode te levantar do chão e abençoar os teus planos.

Salmo 102

SENHOR, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor.

Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos; no dia em que eu clamar, ouve-me depressa.

Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha.

O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão.

Por causa da voz do meu gemido os meus ossos se apegam à minha pele.

Sou semelhante ao pelicano no deserto; sou como um mocho nas solidões.

Vigio, sou como o pardal solitário no telhado.

Os meus inimigos me afrontam todo o dia; os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim.

Pois tenho comido cinza como pão, e misturado com lágrimas a minha bebida,

Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste.

Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando.

Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. (salmo do dia)

Tu te levantarás e terás piedade de Sião; pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado, já chegou.

Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, e se compadecem do seu pó.

Então os gentios temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória.

Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória.

Ele atenderá à oração do desamparado, e não desprezará a sua oração.

Isto se escreverá para a geração futura; e o povo que se criar louvará ao Senhor.

Pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus o Senhor contemplou a terra,

Para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte;

Para anunciarem o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém,

Quando os povos se ajuntarem, e os reinos, para servirem ao Senhor.

Abateu a minha força no caminho; abreviou os meus dias. (salmo do dia)

Dizia eu: Meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações.

Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos.

Eles perecerão, mas tu permanecerás; todos eles se envelhecerão como um vestido; como roupa os mudarás, e ficarão mudados.

Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim.

Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. (Salmos 102:1-28)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Leia também: