Salmo do dia 23/02/2021: para enfrentar as dificuldades da vida

No salmo do dia de hoje, o salmo 86, vemos o Rei Davi orando ao Senhor e clamando por socorro. Sabendo que somente Deus poderia atender a sua suplica e ouvir o teu clamor, Davi com toda humildade roga ao pai por ajuda. Assim, percebemos a grandeza do Senhor e como em todas as coisas a sua mão pode ser sustento para nossas vidas. Se você assim como o salmista, tem enfrentado dias difíceis e de turbulência, leia este salmo e seja abençoado por Deus.

Para que serve o cântico 86?

Você sabe a importância da oração? Davi, bem sabia o poder que ela tem e por isso sempre que necessitava, recorria ao Senhor, orando e rogando por misericórdia. Pois no tempo da angustia, muitas vezes, nem mesmo os amigos podem te ajudar, somente Deus pode te socorrer e atender o seu pedido.

O poder do Senhor vai além de tudo que pode te cercar, por isso, Davi implora ardentemente o socorro do Senhor. Declarando que o amor de Deus para com ele era maior que qualquer outra coisa. Assim também devemos ter em mente, que Deus, é Deus de compaixão e amor, sempre paciente e fiel para com cada um de seus filhos.

Salmo completo

1. Inclina, SENHOR, os teus ouvidos, e ouve-me, porque estou necessitado e aflito.

2. Guarda a minha alma, pois sou santo: ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia.

3. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia.

4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma.

5. Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam.

6. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas.

7. No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes.

8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas.

9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome.

10. Porque tu és grande e fazes maravilhas; só tu és Deus. (salmo do dia)

11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade; une o meu coração ao temor do teu nome.

12. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre.

13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo; e livraste a minha alma do inferno mais profundo.

14. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembléias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos.

15. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade.

16. Volta-te para mim, e tem misericórdia de mim; dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva ao filho da tua serva.

17. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam, e se confundam; porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. (Salmos 86:1-17)

