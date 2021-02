Salmo do dia 24/02/2021: para ser grato ao Senhor pelos livramentos

O salmo do dia de hoje, salmo 21, escrito por Davi para louvar a Deus pela sua vitória. Todas as vezes que o salmista necessitava de ajuda, ele se reportava ao Senhor, e todas as vezes agradecia a Deus pela proteção e pelas bênçãos. Assim também, nós como filhos não podemos deixar de engradecer e agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos concede. Comece seu dia de hoje, com gratidão a Deus e o louvando pela vida.

Para que serve o cântico 21?

Já parou para pensar quantos livramentos e vitórias o Senhor Deus já te concedeu? E dentre todas essas coisas, você foi grato a Deus e o louvou em forma de gratidão? Não podemos deixar que a infinita misericórdia de Deus, passe em branco, pois todos os dias somos guardados por Deus no trânsito, em casa, em todos os lugares onde pisamos, Deus nos acompanha e nos livra de toda maldade.

Inicie o dia de hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro, diferente dos outros, comece agradecendo ao Senhor por tudo que ele tem feito em sua vida e de toda sua família. Assim, verá que Deus sempre estará ao seu lado, pois Deus ama um coração humilde e agradecido.

Salmo completo

1. O rei se alegra em tua força, SENHOR; e na tua salvação grandemente se regozija.

2. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios. (Selá.)

3. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade; pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino.

4. Vida te pediu, e lha deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente.

5. Grande é a sua glória pela tua salvação; glória e majestade puseste sobre ele.

6. Pois o abençoaste para sempre; tu o enches de gozo com a tua face.

7. Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. (salmo do dia)

8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam.

9. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira; o Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá.

10. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens.

11. Porque intentaram o mal contra ti; maquinaram um ardil, mas não prevalecerão.

12. Assim que tu lhes farás voltar as costas; e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto.

13. Exalta-te, Senhor, na tua força; então cantaremos e louvaremos o teu poder. (Salmos 21:1-13)

