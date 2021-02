Salmo do dia 25/02: leitura para começar o dia

O salmo do dia de hoje, salmo 66, é uma adoração em forma de cântico. Adoração essa, que mostra a grandeza de Deus e tudo aquilo que ele fez e faz por cada um de nós. O poder do Senhor dos exércitos, vai além de toda maldade, de tudo que é ruim, pois só estamos vivos, porque Deus tem sustentado nossas vidas. Se até hoje, você e sua família passou por todas as dificuldades e estão em pé, foi porque o Senhor guiou e continuará ao lado de cada um daqueles que acreditam em seu santo nome.

Para que serve o salmo 66?

As adversidades da vida, chegam para todos, mas se nossa confiança e nossa fé está no Senhor, nós enfrentamos tudo de cabeça erguida. Sabendo que no final, tudo dará certo, pois o Deus que livrou Israel das garras do Faraó, também ao teu lado sempre estará. Uma leitura para enaltecer a grandeza de Deus e declarar sua grandeza sobre tudo e todos. Uma leitura para fortalecer sua alma e sua mente, pois mesmo na dificuldade, creia que o melhor o Senhor tem preparado para você.

Que nesta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, você e todos aqueles que convivem com você, venham sentir Deus agindo em seu favor. Mesmo que a tempestade chegue em sua vida, não desanime, tenha fé e creia que ao teu lado o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, entrará com providência e te dará a vitória.

Cântico 66

1. Celebrai com júbilo a Deus, todas as terras.

2. Cantai a glória do seu nome; dai glória ao seu louvor.

3. Dizei a Deus: Quão tremendo és tu nas tuas obras! Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos.

4. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão; cantarão o teu nome. (Selá.)

5. Vinde, e vede as obras de Deus: é tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens.

6. Converteu o mar em terra seca; passaram o rio a pé; ali nos alegramos nele. (salmo do dia)

7. Ele domina eternamente pelo seu poder; os seus olhos estão sobre as nações; não se exaltem os rebeldes. (Selá.)

8. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor,

9. Ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que sejam abalados os nossos pés.

10. Pois tu, ó Deus, nos provaste; tu nos afinaste como se afina a prata.

11. Tu nos puseste na rede; afligiste os nossos lombos,

12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças; passamos pelo fogo e pela água; mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. (salmo do dia)

13. Entrarei em tua casa com holocaustos; pagar-te-ei os meus votos,

14. Os quais pronunciaram os meus lábios, e falou a minha boca, quando estava na angústia.

15. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros; oferecerei novilhos com cabritos. (Selá.)

16. Vinde, e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma.

17. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua.

18. Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá;

19. Mas, na verdade, Deus me ouviu; atendeu à voz da minha oração.

20. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. (Salmos 66:1-20)

