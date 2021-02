Salmo do dia 26/02: leitura de fé e esperança em Deus

Quando depositamos em Deus a nossa confiança e a nossa fé, nada, nem mesmo a maior tribulação de todas, podem nos abalar. Pois o Senhor Deus é quem fortalece nossa alma, dele vem toda a paz de que tanto precisamos. Por isso, antes de começar o seu dia e de se preocupar com o que acontecerá, dedique alguns minutos para ler sobre as grandezas de Deus. Leia o salmo do dia de hoje, salmo 46:

Para que serve o salmo 46?

Todos nós enfrentamos momentos na vida que nos fazem desanimar, quantos de nós já não pensamos em parar e desistir de tudo? Porém, aquele que teme ao Senhor e confia em sua palavra, tem a plena certeza que nada pode nos separar do seu infinito amor e misericórdia. O Senhor, é quem domina sobre toda a terra, tudo está no poder de suas mãos. Então não há o que temer, pois a nossa força e nossa esperança vem do todo poderoso, que ao nosso lado sempre estará.

Para começar seu dia, 26 de fevereiro de 2021, coloque em seu coração essa palavra. A fé perfeita está em Deus, a esperança perfeita está em Deus, e o amor perfeito é Deus. Enquanto formos fiéis ao Senhor e a sua palavra, ele estará conosco nos dando graça e sabedoria para enfrentar todos os dilemas da vida.

Cântico 46

1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.

2. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares.

3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. (Selá.)

4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.

5. Deus está no meio dela; não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. (salmo do dia)

6. Os gentios se embraveceram; os reinos se moveram; ele levantou a sua voz e a terra se derreteu.

7. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio.

8. Vinde, contemplai as obras do Senhor; que desolações tem feito na terra!

9. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra; quebra o arco e corta a lança; queima os carros no fogo.

10. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus; serei exaltado entre os gentios; serei exaltado sobre a terra.

11. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é o nosso refúgio. (Salmos 46:1-11)

