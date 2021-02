Salmo do dia 28/02: comece seu domingo com esperança

No salmo do dia de hoje, salmo 103, aprendemos que a misericórdia de Deus é o que nos sustem. Se não fosse Deus em nossas vidas, não duraríamos nem um segundo neste mundo. Pois é a bondade e o amor de Deus que nos dá forças para não desfalecer no meio do caminho e ter esperança da paz e alegria eterna. Comece seu domingo, se dedicando na leitura das sagradas escrituras e sinta-se abraçado pelo amor do Senhor Deus.

Para que serve o salmo 103?

Quando lemos este lindo salmo do Rei Davi, percebemos o quanto somos pequenos e dependentes de Deus. Pois se não fosse o amor e bondade do Senhor, nós nada seríamos. É Deus que nos sustenta, que nos da alegria, que julga nossa causa e intercede por nós. Sua graça e seu amor dura para sempre, e por isso podemos viver nossos dias na terra tendo em nosso coração a esperança de paz e amor verdadeiro.

Na leitura de hoje, vemos a grande bondade de Deus para com nossas vidas. E é graças a essa bondade que nascemos, crescemos e vivemos dia após dia. Se você passou por uma semana turbulenta, não se entristeça, creia que o amor de Deus te concederá dias melhores. Dias cheios de graça, de paz e de bênçãos, tanto para você quanto para toda sua família. Aproveite esse domingo, para louvar a Deus pelas sua infinita grandeza e bondade.

Cântico 103

Bendize, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.

Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios.

Ele é o que perdoa todas as tuas iniqüidades, que sara todas as tuas enfermidades,

Que redime a tua vida da perdição; que te coroa de benignidade e de misericórdia,

Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia.

O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos.

Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel.

Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo e grande em benignidade.

Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. (salmo do dia)

Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniqüidades.

Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.

Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.

Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.

Pois ele conhece a nossa estrutura; lembra-se de que somos pó.

Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo assim floresce.

Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido.

Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos; (salmo do dia)

Sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir.

O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.

Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra.

Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito.

Bendizei ao Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio; bendize, ó minha alma, ao Senhor. (Salmos 103:1-22)

