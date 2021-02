Salmo do dia (5/2/2021): comece seu dia com alegria

Confira o salmo 122 para reforçar sua fé e confiança em Deus. O cântico é indicado para momentos em que buscamos a felicidade e a paz. Então leia com fé e vontade o salmo do dia para alcançar a graça que você tanto espera.

Salmo do dia 122

Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.

Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém.

Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta.

Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor.

Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. (salmo do dia)

Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam.

Haja paz dentro de teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios.

Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: Paz esteja em ti.

Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. (Salmos 122:1-9)

Cinco cânticos encorajadores para começar seu dia

90:14 Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor infalível, para que cantemos de alegria e nos alegremos todos os nossos dias.

46: 5 Deus está dentro dela, ela não cairá; Deus a ajudará ao amanhecer.

Salmo 143: 8 Deixe a manhã trazer-me a palavra do seu amor infalível, pois eu coloquei a minha confiança em você. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti confio a minha vida.

Salmo 23: 5 Meu cálice transborda de bênçãos.

Salmo 139: 18 E quando eu acordo, você ainda está comigo!

Queremos encorajá-lo a reservar um tempo todas as manhãs para reconhecer a Deus. Além do salmo do dia, aprenda o cântico 121 para enfrentar os problemas com confiança

