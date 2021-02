Salmo do dia (6/2/2021): leitura para confiar em Deus

Muitas vezes a tristeza e o desanimo chegam na nossa vida para nos fazer desistir. Mas saiba que Deus tem ânimo para sua vida, fé para o seu coração e amor para sua alma. Leia o salmo do dia e veja a oração que o rei Davi fez ao Senhor, no momento de extrema tristeza e medo. Nos ensinando que o melhor é sempre recorrer ao pai que está nos céus zelando por cada um de nós. Confira o salmo 13.

Salmo 13

Até quando te esquecerás de mim, SENHOR? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?

Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo?

Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus; ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte;

Para que o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele; e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar.

Mas eu confio na tua benignidade; na tua salvação se alegrará o meu coração.

Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. (Salmos 13:1-6)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Dicas para ler a Bíblia diariamente

1. Comece a ler a Bíblia hoje – não há hora melhor e não há razão para esperar.

2. Reserve um horário específico a cada dia. Defina sua programação e cumpra-a. As manhãs são ótimas, mas fique à vontade para usar qualquer horário que seja mais adequado para você.

3. Leia a Bíblia com o objetivo de aprender, não simplesmente para realizar sua próxima leitura. Antes de começar, faça uma breve oração a Deus, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e compreensão, e depois seja revigorado pelas palavras que ler!

