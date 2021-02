Salmo do dia (8/2/2021): leitura para uma quarta-feira de paz

Comece sua quarta-feira, dia 10, com fé no coração e crendo que Deus é o advogado fiel da sua vida. No salmo do dia, salmo 108, Davi louva a Deus pelas vitórias que o Senhor concedeu a ele.

Com Deus ao nosso lado, também teremos motivos de sobra para agradecer e louvar a Deus por sua infinita bondade. Pois sem Ele em nossas vidas, dificilmente conseguiremos viver os dias com paz no coração.

Acompanhe o Provérbios de hoje.

Salmo 108

Preparado está o meu coração, ó Deus; cantarei e darei louvores até com a minha glória.

Despertai, saltério e harpa; eu mesmo despertarei ao romper da alva.

Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei louvores entre as nações.

Porque a tua benignidade se estende até aos céus, e a tua verdade chega até às mais altas nuvens.

Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra.

Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua destra, e ouve-nos.

Deus falou na sua santidade; eu me regozijarei; repartirei a Siquém, e medirei o vale de Sucote.

Meu é Gileade, meu é Manassés; e Efraim a força da minha cabeça, Judá o meu legislador. (salmo do dia)

Moabe a minha bacia de lavar; sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Filístia jubilarei.

Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom?

Porventura não serás tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos?

Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem.

Em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. (Salmos 108:1-13)