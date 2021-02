Salmo do dia: comece seu sábado em paz (27/2)

Para que seus dias sejam abençoados, leve uma certeza em seu coração, Deus é fiel! E a fidelidade dele dura para sempre, pois é isso que aprendemos quando lemos a Bíblia sagrada. No salmo do dia de hoje, salmo 121, entendemos que o Senhor Deus é quem nos protege, nos guarda e o único que em todos os momentos pode nos socorrer.

Para serve o salmo 121?

Neste lindo cântico vemos a soberania do Senhor Deus. O salmista começa o verso perguntando de onde vem o seu socorro, mas em seguida ele mesmo responde: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Assim, vemos que a proteção de Deus, dura de geração em geração, ano após ano. Ele guardou o povo de Israel por 40 ano no deserto, não deixando que passassem por nenhuma necessidade. Do mesmo modo nos dias de hoje, vemos a mão de Deus estendida sobre nossas vidas nos guardando e livrando de todo o mal.

Tenha uma certeza neste dia, 27 de fevereiro de 2021, que o Senhor que tudo criou com as suas mãos, ao teu lado também sempre estará. As sagradas escrituras nos mostram que sua fidelidade e sua grandeza se estende por toda a terra e alcança a todos. Não deixe de crer nesse infinito amor, nessa infinita graça que nos mantém de pé e nos faz ter paz no coração.

Cântico 121

Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro.

O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.

Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não tosquenejará.

Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. (salmo do dia)

O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita.

O sol não te molestará de dia nem a lua de noite.

O Senhor te guardará de todo o mal; guardará a tua alma.

O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. (Salmos 121:1-8)

