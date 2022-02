São Valentim oração: 5 preces preces para o amor e proteção

Oração no Dia de São Valentim para o amor. Foto: Arina Krasnikova/Pexels

O Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, é uma data comemorada em muitos países da Europa, nos Estados Unidos e Argentina. Além de pedir a intercessão de São Valentim pelo amor em sua vida, peça a ele para protegê-lo do perigo. Aprenda a oração de São Valentim e saiba mais sobre a vida do santo.

Oração de São Valentim para encontrar um novo amor

“São Valentim, patrono do amor, lance seus olhos bondosos sobre mim. Impeça que maldições e heranças emocionais de meus ascendentes e erros que tenha cometido no passado perturbem minha vida afetiva. Desejo ser feliz e fazer as pessoas felizes. Ajude-me a entrar em sintonia com minha alma gêmea, para que possamos desfrutar o amor, abençoados pela providência divina. Peço a tua intercessão poderosa, junto a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.”

Para fortalecer o relacionamento

“São Valentim, que semeastes a bondade, o amor e a paz na Terra, sede meu guia espiritual. Ensinai-me a aceitar os defeitos e as falhas do meu companheiro e ajudai-o a reconhecer as minhas virtudes e vocações.

Vós, que compreendeis os que se amam e desejam ver a união abençoada por Cristo, sede nosso advogado, nosso protetor e nosso abençoador. Em nome de Jesus, amém!”

Oração para encontrar a pessoa certa

“São Valentim, ajude-nos a não sentir invejas pessoais, de bens materiais, espirituais e financeiros. Nos dê a força e a benevolência que tem em sua alma e nos proteja sempre! São Valentim, também venerado como o santo protetor dos namorados em vários países do mundo, ampare nossa união amorosa, para que encontremos a pessoa certa para viver conosco até a velhice. Obrigado, em nome de Deus Pai. Amém.”

Harmonia na vida amorosa

“Meu grande amigo São Valentim, que és o protetor dos namorados, olha para mim, para a minha vida e para os meus anseios. Defende-me dos perigos, afasta de mim os fracassos, as desilusões e os desencantos. Faze que eu seja realista, confiante, digno e alegre. Que eu encontre um amor que me agrade, seja trabalhador, virtuoso e responsável. Que eu saiba caminhar para o futuro e para a vida com as disposições de quem recebeu de Deus uma vocação sagrada e um dever social. Que o meu trabalho seja feliz e espalhe felicidade sem medidas. Que todos os namorados busquem a mútua compreensão, a comunhão de vida e o crescimento na fé. Que a minha obra espalhe pelo mundo harmonia, paz e amor. Assim seja!”

Oração a São Valentim pela reconciliação

“Ó, Jesus Cristo, salvador nosso, que viestes ao mundo para o bem das almas dos homens, mas que fizestes tantos milagres para dar saúde ao corpo e amor às almas apaixonadas. Tu que curastes o menino que sofria de ataques e caía na água e no fogo; que libertastes aquele que se escondia entre os túmulos do cemitério; que expulsastes os maus espíritos dos possessos que espumavam; peço-vos, por intermédio de São Valentim, o santo dos namorados, a quem destes o poder de curar os que sofrem de amor, a reconciliação do meu casamento. Amém!”

Oração Pai Nosso

Pai Nosso que estais nos Céus,

santificado seja o vosso Nome,

venha a nós o vosso Reino,

seja feita a vossa vontade

assim na terra como no Céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje,

perdoai-nos as nossas ofensas

assim como nós perdoamos

a quem nos tem ofendido,

e não nos deixeis cair em tentação,

mas livrai-nos do Mal.

Quem foi São Valentim?

Valentim foi um bispo que viveu no Império Romano e foi preso e condenado à morte por realizar casamentos sem permissão na época em que o matrimônio era proibido. A proibição ocorreu porque o imperador acreditava que homens solteiros eram melhores combatentes na guerra.

O bispo morreu no dia 14 de fevereiro de 270 d.C. e, dois séculos depois, a data foi instituída como o Dia de São Valentim, ou Valentine’s Day. Antes de morrer, no entanto, ele recebeu flores e cartas de pessoas que diziam acreditar no amor. Na prisão, Valentim se apaixonou pela filha cega de um carcereiro. Ele chegou a enviar uma carta à amada, ainda na prisão, e assinou “Seu Valentim”, o que acabou virando um costume dos apaixonados.

O dia 14 de fevereiro também é considerado o Dia Internacional do Amor e, por isso, é uma ótima oportunidade para homenagear as pessoas amadas. No Dia de São Valentim, muita gente recorre à oração para pedir ajuda ao santo, seja para conquistar o coração de uma pessoa, ter um novo relacionamento ou simplesmente fortalecer o que já existe.

