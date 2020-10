Está desempregado? Aprenda a simpatia para arrumar emprego

Com a ajuda da simpatia para arrumar emprego, e muita fé, certamente seu caminho será de sucesso. Para quem ficou desempregado, a orientação é seguir os rituais, feitos com o coração, e recorrer à espiritualidade e às simpatias.

Se você está desempregado ou quer mudar para um trabalho melhor, está na hora de começar a procurar. Fazer pesquisas em sites de empresas e agências de emprego é um ótimo caminho. Com a ajuda da simpatia para arrumar emprego, e muita fé, certamente seu caminho será de sucesso. Aprenda 5 formas:

Simpatia para conseguir emprego urgente

1 pedaço de papel branco

1 caneta

1 copo de arroz

Água

Escreva no papel o seu nome, endereço e o nome do cargo que você deseja conquistar no seu novo emprego. Depois de encher o copo com o arroz coloque também água. Agora dobre 7 vezes o papel em que você escreveu suas informações e coloque dentro deste copo. Deixe essa mistura durante uma semana na sua casa em um lugar reservado e que diariamente você possa reforçar o seu pedido. Neste dias, faça também a oração do emprego, para reforçar seu pedido. No oitavo dia, jogue esta mistura na frente de um empresa (sem que ninguém veja) e mentalize sua conquista profissional com muita fé e com a certeza que seu emprego está chegando.

Simpatia da maçã

1 maça com cabinho

2 prego (quanto maior, melhor)

Pegue a maçã com cabinho. Em seguida, enterre nela dois pregos: um de cada lado orando 09 vezes o Pai Nosso para São Jorge e peça com muita fé seu emprego. Deixe a maçã em um jardim bem bonito e florido. E aguarde novidades em nove dias. Comece a fazer essa simpatia para arrumar emprego em uma terça-feira.

Simpatia de São José para conseguir um emprego

Ingredientes:

1 par de meias branca (novo).

Linha de cor verde.

1 vela verde-escuro.

1 pires branco.

1 imagem ou medalha de São José.

Como fazer: borde em uma das meias seu nome com linha verde. Na outra, borde com a mesma linha o nome de sua profissão (ou profissão que deseja). Junte as duas meias com um único nó.

Ao lado, acenda a vela verde dentro do pires. Coloque um copo com água do lado direito da vela (coloque tudo em um local alto, dentro de sua casa).

Reze a Oração de São José Operário com a imagem ou medalha nas mãos e mentalize conseguindo o emprego que deseja.

Em seguida, deixe suas meias dentro da pasta ou próximo a sua roupa. E a medalha junto a sua carteira de trabalho. No dia seguinte, vista as meias e vá procurar trabalho.

Todos os dias em que você for procurar emprego, faça o mesmo ritual, apagando a vela após a oração. Ao terminar a vela, se houver restos, jogue no lixo longe de sua casa, lave o pires em água corrente. Aguarde seu emprego orando São José Operário todas as manhãs.

Para conseguir ou proteger emprego

Segure uma medalhinha ou uma imagem de Nossa Senhora com as duas mãos. Então, reze um Pai-Nosso e um Ave-Maria olhando para ela. Depois, coloque-a sobre uma mesa coberta com uma toalha branca e, ao lado, acenda uma vela verde num pires. Peça à Santa que você arrume um emprego ou consiga manter o seu, e para que não lhe falte dinheiro. Quando a vela acabar de queimar, jogue os restos no lixo. Lave o pires, a toalha e use-os normalmente. Use a medalhinha numa corrente ou deixe a imagem no seu quarto.

Para arrumar uma atividade

Esta simpatia para arrumar emprego serve para você que está desempregado e em busca de uma oportunidade profissional, tanto para você que quer mudar de emprego.

Em uma tarde de sexta-feira, acenda uma vela marrom sobre um pires e deixe queimar até a metade. Na segunda-feira, procure emprego – pode ser pela internet – com a metade da vela no bolso esquerdo ou na bolsa. Após arrumar o serviço, acenda a vela e ofereça a São José, com um Pai-Nosso. As sobras, enterre perto de um pé de arruda. O pires pode ser reutilizado normalmente depois de lavado. Certamente você vai conseguir relocação com essa simpatia para arrumar emprego.

