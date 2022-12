Paz, amor e dinheiro: 4 simpatias de Ano Novo para atrair boas energias em 2023

Estamos na reta final de 2022 e é hora de começar a fazer um balanço do que passou e fazer os pedidos para o ano que vai começar. Algumas superstições são tradicionais, como comer lentilha ou pular sete ondas no dia da virada. No entanto, há quem não abra mão de um ritual mais elaborado. Por isso, com a ajuda da terapeuta holística Aline Soares, reunimos essas simpatias de Ano Novo que você pode fazer para atrair boas energias em 2023.

Simpatia da canela atrai dinheiro no ano novo

A canela é conhecida por ter a energia da riqueza e, por isso, ela é usada em diferentes simpatias de Ano Novo para atrair dinheiro e prosperidade. Essa é bem simples, mas deve ser feita no primeiro dia de cada mês, iniciando em janeiro.

Pegue um punhado de canela em pó com a mão direita e vá até a porta de entrada da sua casa ou apartamento. Se posicione como se fosse entrar. Estenda a palma da mão em direção à casa e siga as seguintes frases: “Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui irá adentrar. Quando essa canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar!”.

Assopre o pó para dentro de casa e imagine coisas que representem riqueza para você: pode ser um monte de moedas de ouro, uma chuva de dinheiro, enfim, use a imaginação. Não limpe o local no mesmo dia.

Para conquistar alguém, simpatia do esparadrapo

Está de olho em alguém e quer conquistar essa pessoa? Faça essa simpatia de ano novo, que é poderosa. Pegue um pedaço de esparadrapo e escreva sobre ele o nome de quem você quer conquistar em 2023. Cole no pé esquerdo.

Saia para curtir a noite de Réveillon com o esparadrapo colado no pé e retire somente no dia seguinte, mentalizando um relacionamento feliz e duradouro com a pessoa desejada. Depois, é só jogar o esparadrapo no lixo e aguardar uma ligação ou mensagem.

Simpatias de Ano Novo – simpatia do papel branco para ter saúde

Quem não quer ter saúde em 2023? Essa simpatia vai aumentar sua imunidade. Escreva seu nome em um papel branco liso e dobre sete vezes. Depois, coloque em uma vasilha de alumínio junto com um ramo de arruda e coloque fogo.

Enquanto o papel e a arruda queimam, faça a seguinte oração para São Camilo: "Ó São Camilo, que imitando Jesus Cristo destes a vida pelos vossos semelhantes, dedicando-vos aos enfermos, purifica meu corpo para que eu tenha plena saúde. Não permita que nenhuma doença chegue até mim ou aos meus familiares, a fim de que possamos conquistar tudo aquilo que desejamos. Rogai por nós, São Camilo.”

O que sobrar na vasilha deve ser jogado em água corrente, pode ser na natureza (rio ou cachoeira) ou no vaso sanitário (depois, é só dar a descarga).

Simpatia para ter paz e harmonia no Ano Novo

A paz e a harmonia são garantias de que os relacionamentos serão leves no Ano Novo. Por isso, essa é uma das simpatias de Ano Novo mais recomendadas para quem quer viver com tranquilidade em 2023.

Você vai precisar de um prato, uma vela branca, um punhado de alecrim, sete folhas de manjericão e dois litros de água. Acenda a vela e fixe-a no prato. Diga o seguinte: “A paz e a harmonia reinam em minha vida. Agradeço pelos bons relacionamentos que tenho e os que ainda vou conquistar. Nenhuma desavença estará presente nos meus relacionamentos a partir de agora”.

Enquanto a vela queima, faça um banho de ervas. Para isso, aqueça a água e, quando começar a borbulhar, desligue o fogo e coloque as ervas dentro. Abafe e aguarde até que a água atinja uma temperatura agradável. Depois do banho de higiene, jogue a água com as ervas do pescoço para baixo. O que restar, jogue em um jardim.

Que cor de roupa usar no Réveillon para atrair coisas boas?

Além das simpatias de ano novo, escolher a cor do look também pode ser uma maneira de atrair boas energias para o Ano Novo. Enquanto o branco é a cor preferida para a ocasião, roupas de outras cores também pode atrair coisas boas em 2023. Que tal saber o significado das cores para escolher o look que vai usar na virada?

Branco – Simboliza a paz e as boas vibrações espirituais, indicado para quem quer renovar as energias no Ano Novo.

Azul – Usar azul-claro na virada atrai tranquilidade e bem-estar, além de ajudar na comunicação e no exercício da paciência.

Amarelo – O amarelo é a cor da riqueza e, por isso, quem quer conquistar um trabalho ou ter sucesso nas finanças, pode usar uma roupa dessa cor.

Verde – Representa esperança, mas também pode significar saúde. Por isso, o verde é uma ótima escolha para quem estar bem no Ano Novo.

Vermelho – A cor do amor e da paixão também é bastante usada nas festas de Ano Novo. Além da roupa, você pode optar por uma calcinha dessa cor.

Roxo – Tanto o roxo quanto o lilás estão relacionados à intuição e à espiritualidade. São ideais, portanto, para quem quer atrair saúde mental e energias positivas.

Rosa – Boa escolha para quem pretende reforçar o amor-próprio e a autoestima, o rosa é uma cor leve e alegre.

Preto – Nem todo mundo acredita, mas o preto também atrai boas energias. A cor está ligada à autonomia e à independência, além da estabilidade. Nos EUA, por exemplo, é super comum usar a cor.

Laranja – O laranja é uma cor que representa a alegria e a criatividade e, portanto, estimula a mente e atrai felicidade.