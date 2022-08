Tarot do dia traz a forte carta da Torre; veja o significado (22/08)

Começar a terça-feira com uma leitura de Tarot do dia é uma ótima maneira de se empolgar com todas as possibilidades – e evitar possíveis armadilhas. Faça sua leitura e obtenha insights.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Aproveite para ler o poderoso Salmo 91.

Continue lendo para obter sua previsão completa com o Tarot do dia, além de dicas da bruxinha.

Carta de Tarot do dia, a Torre traz mudanças

É fácil perceber uma pessoa que já teve sua torre derrubada. Há uma profundidade no olhar que abriga a compreensão de muitas camadas de significado numa simples conversa. Pessoas que já passaram pela queda da torre são menos propensas a ilusões.

Também se responsabilizam mais por si mesmas e suas escolhas. São, portanto, mais difíceis de escravizar. Seus valores, o sentido da existência, o alinhamento com a própria missão estão mais claros.

São menos inclinadas ao vitimismo e mais fortes para enfrentar os pequenos revezes cotidianos. Ter a torre derrubada significa ter seu antigo senso de identidade destruído. Ao receber um golpe inesperado da vida, o impacto é forte o suficiente para derrubar a estrutura de personalidade na qual ergueu todos os seus projetos de vida.

Não confundir com um processo de morte. É diferente. A morte é lenta e aguardada. A Torre é um soco na cara enquanto você faz pose com seu drink numa festinha chata de gente nada a ver.

Carreira, casamento, relação familiar, religiosidade, círculos sociais… tudo sofre impacto de uma só vez. É perda total. E sem seguro.

Quem passa por isso ao menos uma vez na vida ganha um tesouro inestimável. Elas fazem mais rápido o caminho de encontro com a própria alma.

Mas lembrando: não é ter uma área da sua vida derrubada ou passando por uma transformação. São TODAS as áreas desmoronando de uma só vez sem tempo para ter qualquer reação a não ser cair de joelhos no chão e se perguntar: quem sou eu?

Pessoas que estão evitando o episódio da Torre geralmente têm um olhar mais raso, não gostam de serem analisadas, estão sempre tentando manter aquela positividade duvidosa, e são assombradas pelo medo do futuro. Esses indivíduos acreditam em soluções miraculosas, exigem cuidados e atenção, se enxergam como vítimas nas relações familiares, não sabem muito bem quem são e a que vieram. Geralmente estão cansadas, ansiosas e cheias de dores no corpo. Não é fácil ficar o tempo todo segurando a velha torre.

No fundo, todos nós sabemos que nossas torres deveriam cair. Seria melhor que caíssem. Mas o instinto de preservação nos faz protelar ao máximo. Alguns conseguem protelar a vida toda. Vai um torsilax, aí?

Se você teve sua torre derrubada, agradeça. Tente hoje olhar para tudo o que sofreu e agradecer por cada noite de desespero. É bom ter suas ilusões destruídas, mesmo com o alto preço que foi pago.

Agradeça às pessoas que de alguma forma tiveram um papel na queda da sua torre.

Dicas espirituais para dormir melhor

Mantenha o quarto sempre organizado e limpo. O acúmulo de poeira e pelos dos nossos bichinhos atrai companhias de baixas vibrações, fazendo com que nossas noites sejam agitadas e mal dormidas.

Tenha sempre na cabeceira da sua cama uma pedra Howlita ou Água Marinha. Lembre-se de a energizar em um vaso com terra à luz da Lua antes de usar, pois elas ajudam com a elevação espiritual, e equilibra o ambiente para um sono mais tranquilo.

O Palo Santo é muito poderoso para uma boa limpeza energética, e purificação espiritual. Acenda sempre alguns minutos antes de se deitar; o aroma além de ser suave, também ajuda com quem tem problemas de congestão nasal.

Os objetos também tem energias. Segundo o Feng Shui, muitos objetos (principalmente nos pés e em cima da cama) podem influenciar muito a qualidade do nosso sono, então, quanto menos livros (que trazem muitas informações) e objetos no ambiente que dormimos, melhor.

Quanto maior nossa conexão com o divino, melhor dormimos, acordamos, vivemos. Então, mesmo nos dias de exaustão total, fazer uma oração, sermos gratos por absolutamente tudo (de bom e ruim) que nos aconteceu no dia é extremamente importante e sim, define a qualidade do nosso sono também.

Se não tem uma oração de preferência, sugiro uma conversa direta com seu mentor espiritual e espíritos de luz que o guiam, observam, protegem e orientam; papo reto mesmo, de melhor amigo, para melhor amigo, entende?! Se joga na emoção e agradeça!

Por último e muito muito importante: deixar os problemas e questões a serem resolvidas fora do quarto! Faça uma encenação se for preciso. Imagine você entrando no quarto, olhando para trás e antes de fechar a porta diga em alto e bom tom: – Tarefas e problemas, amanhã nos vemos de novo. Por hoje não posso fazer mais nada. Feche a porta e esqueça que eles existem até levantar no próximo dia e agradecer por ter acordado.

O tarot funciona?

Como as cartas sorteadas aleatoriamente podem ter alguma relevância para sua vida e tudo o que está acontecendo nela? Bem, a maioria dos leitores de tarô experientes informam que as cartas de tarô não dizem o que você deve fazer ou detalhes sobre como sua vida se desenrolará.

No entanto, é uma ferramenta para esclarecê-lo sobre a escolha à sua disposição e as possibilidades que cada escolha tem dependendo do caminho que você tomar. Consequentemente, a interpretação que você obtém da leitura não deve assustá-lo ou deixá-lo animado. Em vez disso, deve ajudá-lo a assumir o controle de sua vida e dar clareza para tomar decisões informadas. Para tirar o máximo proveito das sessões de tarô, você precisa ter a mente aberta, vir preparado e evitar mentir.

