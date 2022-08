Tarot online: carta de hoje, domingo (28/08/22)

Sua leitura de tarot do dia está aqui para domingo, 28 de agosto de 2022. Veja a previsão de hoje (28/08/2022) para o seu signo! Confira a previsão e saiba o que a espiritualidade reserva para você neste dia.

Onde quer que você encontre tempo para abrir espaço para meditação, oração e alguma forma de desapego das aventuras da vida, tente aproveitá-lo. Aproveite para ler o poderoso Salmo 91.

Qual a carta de Tarot online dia?

A carta do Tarot do dia é o Dez de Paus. Dez de Paus. Nela há um homem visivelmente cansado, carregando sozinho dez grandes estacas rumo à cidade, ainda muito longe de estar lá. Dificuldade de confiar e dividir tarefas, raramente se abre para expor seus problemas e ideias. Os motivos para isso são muitos, mas a consequência é apenas uma só: exaustão.

Desde cedo, somos condicionados a exercitar a independência e autonomia para se preparar para um futuro no qual estaremos sozinhos e sendo levados a tomar uma atitude definitiva.

Quando direcionamos esse olhar para a realidade de algumas pessoas, essas condições ganham peso e escancararam situações de solidão e dificuldade de confiar.

Desde a infância, somos pressionados a lidar com as dificuldades e dores de forma autônoma, julga-se que somos capazes de resolver tudo o que está acontecendo, muitas vezes ignorando as reais necessidades e passando por cima do nosso próprio processo interno.

Se pedimos ajuda ou mostramos qualquer desconforto, somos repreendidos e até mesmo punidos, e então concluímos que não devemos confiar nossa individualidade e terceiros, mesmo que muito próximos.

Durante a vida, sempre é reforçado que não se deve contar com ninguém, e que é preciso resolver todas as responsabilidades possíveis e se manter excelente em tudo. Nasce aí um perfeccionismo disforme, que esconde grandes inseguranças e uma auto imagem julgadora.

Quando mais velhos, não apenas normalizamos isso, como somos levados a ignorar as condições que nos atravessam, e somos ampla e duramente cobrados com a justificativa de que podemos fazer cada vez mais, de que podemos alcançar cada vez mais excelência, que nossos indicadores podem ser cada vez melhores… Que tudo depende apenas de nós.

Graças a isso, cogitamos apenas no último caso pedir ajuda e dividir soluções, lidando com demandas que deveriam ser de mais cabeças, sofrendo as consequências que uma grande pressão emocional e até mesmo física trazem: burnout, ansiedade, depressão. Em casos mais graves, pressão alta, diabetes, e até ansiedade.

Orações por força para encontrar conforto e esperança

Você já precisou de força sobrenatural para enfrentar uma situação de frente, mas não sabia o que orar? Deus está esperando e quer nos oferecer força em tempo de necessidade. Não tenha medo de orar e pedir a Deus que Sua força caia sobre você! Quando você estiver fraco, cansado ou despreparado para ficar de pé, e sem saber o que pedir, ore junto com essas palavras!

Senhor, estou cansado. Minha energia está caindo e minha motivação também. E eu estou tão precisando do Senhor. Eu preciso de sua força e seu toque fresco para voltar aos trilhos novamente. A tua Palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Se isso for verdade, então preciso da sua alegria para substituir todas as partes cansadas da minha mente, corpo e alma.

As pressões da vida às vezes me empurram para um canto, tornando-me impotente para seguir em frente. Cem vozes chamam meu nome, e às vezes me sinto paralisado para responder, sem saber para onde me virar. Senhor, ajuda-me a não desistir, a continuar a correr fielmente e a encontrar forças naquele teu lugar seguro e secreto, sob a sombra do Todo Poderoso.

Tu és minha rocha, e eu corro para ti hoje e sempre, acreditando que tu, ó Senhor, levantará meus braços pesados, que me alimentará para as tarefas que me deu, e que sua alegria consumirá completamente a fraqueza de minha vida e fará me forte novamente. Estou cansado de esforços fracos. Senhor, eu quero subir com asas como uma águia e não apenas voar. Eu quero subir.

Renova minhas forças, Senhor. Encha-me com seu poder sobrenatural para superar cada obstáculo em meu caminho. Com meus olhos em você, Senhor, com contigo andando ao meu lado, trabalhando através de mim, eu posso fazer isso. Obrigado, Senhor! Amém.

