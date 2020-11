A previsão e os conselhos do Tarot Semanal 02/11 serão feitos através do baralho cigano. O baralho cigano possui 36 cartas e a união delas forma uma mensagem.

Não é necessário fazer nenhum pergunta, apenas esperar por um conselho para a primeira semana do mês de novembro. E lembre-se de que é sempre uma boa ideia anotar o conselho. Ele pode não fazer sentido no momento em que você lê, mas pode te ajudar no decorrer dos dias.

Consulta do Tarot Semanal 02/11

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 02/11

Resultado do Tarot Semanal 02/11

Cartas 1 – O CAMINHO E O BUQUÊ

O seu conselho do Tarot Semanal 02/11 começa muito bem. A primeira carta é a carta do caminho, que mostra possibilidades. E a carta que aparece em seguida é a carta do buquê, que representa bons sentimentos, felicidade, oportunidades e amor.

Sendo assim, há muito amor e alegria no seu caminho. Pode ser que você não perceba isso, pode ser que alguns ciclos tenham que se fechar para que essas coisas boas tenham passe livre para entrar no seu caminho. E você também precisa se permitir viver tudo isso. A carta do buquê remete à generosidade, altruísmo e de muita leveza emocional. Então, antes de procurar um romance, lembre-se da necessidade dessa leveza, ok?

Confie que algo novo está chegando e trabalhe esses aspectos para que você mesmo não impeça que seu caminho fique aberto. Aproveite a lua cheia, que ficará até dia 07/11, para tomar um banho do amor.

Cartas 2 – O MENSAGEIRO E O NAVIO

A carta do mensageiro possui um significado poderoso. Ela é representada nos diversos baralhos por um homem em um cavalo ou como Hermes, o mensageiro dos deuses, de acordo com a mitologia grega. Isso significa que algo está chegando. Algo positivo que você estava planejando e será concretizado em breve.

Logo em seguida, vem a carta do navio, que informa mudanças chegando. Portanto, a união dessas cartas no Tarot Semanal 02/11 afirma que uma mudança está prestes a acontecer. A carta do navio também mostra uma espera mais longa, então, a mudança pode começar a aparecer essa semana, mas se concretizará mais para frente.

Por isso, ao menor sinal de mudanças ou chances novas, invista nesse energia e não tenha pressa, seus planos darão certo. Procure tomar um banho de louro para prosperidade e intuição durante o período da lua cheia que vai até dia 07/11.

Cartas 3 – A CHAVE E A CASA

O Tarot Semanal 02/11 veio te ajudar a encontrar soluções para algumas questões que podem te incomodar durante a primeira semana do mês de novembro. A carta da chave mostra que portas irão se abrir e que existe solução até para os problemas mais difíceis, por mais que seja difícil acreditar nisso.

A outra carta que vem do lado da chave é a casa. A carta da casa fala de equilíbrio mental, por isso, é uma ótima ideia ir atrás disso durante essa semana. Busque meditar e se acalmar quando algum conflito ou dificuldade surgir.

Outra característica da carta da casa é equilíbrio familiar, ou seja, algumas questões dessa área poderão ser resolvidas nessa semana com diálogo e muita calma. Aproveite para tomar um banho de arruda, alecrim e manjericão para uma limpeza energética e equilíbrio. Basta ferver tudo em 2 litros de água, coar e jogar do pescoço para baixo após seu banho de higiene.