Respire fundo, escolha uma carta e clique para ver um conselho do tarot para você na semana do dia 05 de outubro.

Que tal conferir os conselhos do tarot semanal 05/10 para começar bem a segunda-feira? Essas 3 cartas pertencem aos arcanos maiores do tarot mitológico.

Aqui, os arquétipos são explicados pelas figuras da mitologia grega que atingem nosso inconsciente, nos fazendo enxergar o que nem sempre somos capazes de perceber sozinhos.

Tarot Semanal 05/10

O tarot online não chega até você à toa. Aproveite para ler atentamente o seu conselho divino e trabalhar questões que podem lhe trazer grandes soluções.

Como funciona o tarot online?

Para começar, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem acima. Em seguida, role para baixo e confira o significado da carta na leitura do tarot semanal 05/10

Resultado do tarot online

Carta 1 – A IMPERATRIZ

O conselho do Tarot Semanal 05/10 para quem escolheu a Imperatriz é aflorar o lado sentimental.

Podem aparecer soluções para certos problemas, mesmo que sejam diferentes das que você imaginou. Então, não lute contra elas, só as aceite! Nas relações, abuse da sensualidade e aproveite a lua cheia para um banho do amor.

Porém, por conta disso, intrigas podem acontecer. Cuidado com o egoísmo no geral. E, caso queira procurar um novo trabalho, pode ser uma boa hora para isso.

Carta 2 – A MORTE

Pode relaxar, no Tarot Semanal 05/10 isso não significa morte no sentido literal. Essa carta é simbolizada pela figura do Hades, o Deus do submundo. Então, se atreva a mergulhar em seu subconsciente e lide com as suas sombras e medos.

Para isso, aproveite a entrada da lua minguante, no dia 9/10, sexta-feira, para fechar ciclos. Será um bom momento para realizar um ritual de banimento também. Escreva o que você quer banir da sua vida em um papel e queime na chama de uma vela branca.

Você pode escrever alguma situação ou sentimento, por exemplo. No amor, busque perdoar feridas antigas praticando ho´oponopono.

Carta 3 – A ESTRELA

A Estrela fala sobre conquista de objetivos. Novamente vemos essa carta super positiva por aqui. Então, aproveite o conselho do Tarot Semanal 05/10 para colocar suas ideias em movimento.

Mas atenção: não deixe suas emoções te atrapalharem. Coloque para fora seus desejos reprimidos revendo o que você ama fazer, pode ser que você desperte algo. Procure meditações sobre lei da atração e tome um banho de alecrim, arruda e canela.

Nas relações, tanto nas pessoais como profissionais, ouça mais e não deixe de falar o que quer, mas com carinho.