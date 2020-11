A previsão e os conselhos do Tarot Semanal 09/11 serão feitos através do baralho cigano. O baralho cigano possui 36 cartas e a união delas formará um conselho para você seguir com a sua semana.

Você não precisa fazer nenhuma pergunta. Apenas relaxe e pense na sua semana que está começando agora e nos planos que fez para ela. A energia cigana te guiará pelo melhor caminho, te alertando sobre cuidados que deve tomar ou se é uma boa ideia tomar certas decisões.

Consulta do Tarot Semanal 09/11

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha um conjunto de cartas na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 09/11

Resultado do Tarot Semanal 09/11

Cartas 1 – A CRIANÇA E AS ESTRELAS

O Tarot Semanal 09/11 pede para que você ouça mais a sua intuição! Para isso, você pode usar folhas de louro para para se conectar mais com esse seu lado e abrir o seu chakra coronário.

A carta da Criança fala muito de intuição e de coisas novas surgindo. Há algum plano guardado na gaveta que você queira colocar em prática? A lua minguante, que é a que estaremos durante essa semana, pede mais introspecção e é propícia para banimento, ou seja, não é ideal começar nada novo. Porém, o que a criança e toda a energia de intuição e novidade que ela traz está querendo te dizer, é que está na hora de mexer nesses planos. Assim, mais para frente, tudo isso entrará em prática. Então, fique mais introspectivo usando a dica do louro e descubra no que você quer investir.

A carta das Estrelas mostra destino. Em alguns baralhos, a explicação dessa carta é que seu desenho é uma representação da estrela de Davi que brilhou no céu e levou os 3 reis magos até o menino Jesus. Sendo assim, é uma carta que mostra karmas e caminhos. Todo esse significado está entrelaçado com a carta da criança, que mostra que o novo está por vir. Aproveite também para aprender um pouco mais sobre a cura da sua criança interior com as meditações guiadas da Louise Hay.

Cartas 2 – A RAPOSA E A COBRA

Esse conjunto de cartas do Tarot Semanal 09/11 pede que você tenha muita prudência durante essa semana. As duas cartas desse conjunto são cartas bem densas e que pedem atenção, mesmo que sozinhas. Por isso, abra o olho essa semana e tome um banho de arruda para proteção. Assim, você ficará longe de energias baixas e de pessoas que nem sempre querem o seu bem.

A carta da Raposa significa que há pessoas astutas perto de você, que nem tudo é o que parece ser e que você pode se decepcionar. Então, já deu para perceber o porquê de você precisar ficar de olho aberto nessa semana, certo? Logo em seguida, vem a carta da Cobra! Significa que o Tarot Semanal 09/11, além de pedir atenção com pessoas astutas e armadilhas, também está te dizendo que existem pessoas nada bem intencionadas perto de você. Isso pode querer dizer traição vindo de algum amigo próximo.

No geral, aconselho que você, além de tomar o banho de arruda, fique mais atento, não se envolva com fofocas, não dê se envolva em discussões e preste mais atenção em quem confia. No seu ambiente de trabalho, ou no cantinho do seu home office, você pode deixar um copo com água e sal grosso, para filtrar as energias ruins e pedir proteção.

Cartas 3 – A HONRARIA E O CHICOTE

Você merece coisas boas! Sim, é o Tarot Semanal 09/11 que está te dizendo isso. Você já se olhou no espelho dizendo que se ama? Essa é uma tática estudada na física quântica e que funciona mesmo, melhorando de maneira significativa o seu dia.

A carta da Honraria, representada pela lua, veio lhe dizer que você faz as coisas por merecer e que irá ter uma recompensa por tudo isso. Então, não se sinta injustiçado caso não esteja sendo reconhecido no momento. Esse reconhecimento chegará em breve, portanto, continue fazendo por merecer, sem passar por cima de ninguém e mantendo a calma.

Porém, a carta do Chicote mostra que algumas contradições e discussões podem acontecer em relação ao seu merecimento. Por isso, o melhor é definir o que você quer para não meter os pés pelas mãos. Inclusive, fique longe de discussões e brigas caso alguém te provoque.