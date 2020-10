Não importa a fase, é sempre importante se proteger contra energias negativas. Por isso, um banho de arruda pode ser um grande aliado, independente da lua. Afinal, antes de passar um perfume, você toma banho, certo? Com a sua energia é a mesma coisa.

Caso esteja se sentindo muito pra baixo ou com algo travando seu caminho, antes de fazer um banho do amor, por exemplo, faça um banho com arruda.

A arruda é uma erva cheia de propriedades medicinais e era usada no tratamento de doenças contagiosas desde a Grécia antiga.

No Cristianismo, a igreja usava ramos de arruda na hora de benzer e jogar água benta nos fiéis. No Brasil, ela começou a ser usada pelos escravos africano com a finalidade de tirar o mau-olhado. Então, que tal aprender banhos poderosos com essa erva tão mística e benéfica?

Banho de Arruda para Proteção

Espiritualmente falando, a arruda possui diversos benefícios e é utilizada em diversas religiões. Então, vamos começar com um banho de proteção usando essa erva como principal ingrediente.

Esse banho pode ser feito de noite e em qualquer lua. Ouço diversos relatos de clientes que afirmam dormir tranquilamente, como há muito tempo não faziam, depois de tomar esse banho.

Ingredientes:

Arruda

Guiné

Alecrim

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque as ervas secas dentro da panela, desligue o forno e tampe a infusão com um prato. Após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene. Por fim, se enxugue levemente, reze pedindo proteção e durma.

Banho de limpeza energética com arruda

Há muitas dúvidas sobre o sal grosso. Alguns acham que ele não pode ser usado em banhos de prosperidade pois elimina tudo de bom que há na pessoa. E outros acreditam que é importante tomar banho com sal grosso puro.

Os dos estão equivocados. Esse ingrediente é neutralizador, pois a sua fórmula contém cloro (partícula negativa) e o sódio (partícula positiva). Então, tudo depende de como a receita é feita e ele fica incrível adicionado ao banho de arruda. Faça em qualquer lua.

Ingredientes:

Sal Grosso

Arruda

Manjericão

Como preparar:

Para começar, ferva 2 litro de água; Na sequência, coloque o sal grosso dentro da panela e depois as ervas secas. Desligue o forno e tampe a infusão com um prato. Após 5 minutos, coe e jogue do pescoço para baixo após o seu banho de higiene. Depois disso, se enxugue levemente e imagine a negatividade indo embora pelo ralo.

Banho de Arruda no seu Lar

A nossa casa precisa de limpeza, não só aquela que tira o pó, mas a que tira energias negativas também. Por isso, um banho de arruda é super bem-vindo! Antes acender um incenso natural ou pedir por prosperidade, siga uma receita simples na hora que estiver fazendo faxina.

Ingredientes:

Anis, amônia ou álcool 70%

Arruda

Água

Como preparar:

Encha um balde com 2 litros de água. Coloque a quantidade que cabe em uma tampinha de amônia ou anis. Caso não ache, coloque um pouco de álcool 70%. Coloque folhas arruda no balde. Depois disso, pegue um pano e limpe a casa.

Dica: Coloque um pouco de sal grosso em um copo com água e deixe no canto dos cômodos. Isso filtrará as energias negativas. Quando a água começar a fazer bolinhas, lave e troque por mais água e sal.

ATENÇÃO: O chá de arruda é proibido para gestantes. Tome o mesmo cuidado com os banhos.