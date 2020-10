Que tal conferir os conselhos do tarot semanal 12/10 para começar bem essa semana que já nos presenteou com um feriadão logo na segunda-feira?

Essas 3 cartas pertencem aos arcanos maiores do tarot mitológico, ou seja, usam os símbolos da mitologia grega para auxiliar o nosso subconsciente a perceber algo que não havíamos visto antes.

Tarot Semanal 12/10

O tarot online não chegou até você à toa. Se você está aqui, aproveite para ler um conselho:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado da carta na leitura do tarot semanal 12/10

Resultado do tarot online

Carta 1 – A IMPERATRIZ

O conselho do Tarot Semanal 12/10 para quem escolheu a Imperatriz é aflorar os sentimentos. Se esse conselho já veio para você antes, é porque há uma razão. Então, que tal fazer isso de uma vez?

A carta veio em bom dia. Hoje, no Brasil, comemoramos a o dia de Nossa Senhora Aparecida, que na umbanda é Oxum. Aproveite o momento para conhecer a oração desse orixá da umbanda e fazer um banho de Oxum.

A carta representa a deusa Deméter, deusa da natureza e agricultura, que deu início às estações do ano de acordo com a mitologia grega (aproveite para ler a história dela na carta debaixo). Ela veio dizer que você colherá o que plantou e, para as mulheres, pode ser uma boa fase para tentar ser mãe.

Durante o restante da semana, cuidado com o seu lado egoísta e busque trabalhar a sensualidade. Fale mais, ouça mais e não tenha medo de se mostrar vulnerável.

Carta 2 – A SACERDOTISA

A Sacerdotisa veio até você através do Tarot Semanal 12/10 por uma razão especial.

Há algo muito perto de você que está prestes a ser revelado. Essa carta é simbolizada pro Perséfone que, de acordo com a mitologia grega, foi sequestrada por Hades e vive no submundo com ele.

Ela não podia sair de lá, pois havia se alimentado de uma romã e, por ter consumido um fruto, ela pertencia ao lugar. Porém, por ordem de Zeus, ela volta para a casa da sua mãe, Deméter, a deusa da natureza, e precisa passar apenas 1/3 do ano com Hades.

Com isso, a deusa da natureza se entristece durante 3 meses do ano e não ajuda na colheita, simbolizando o inverno. Fica feliz quando a filha chega, simbolizando a primavera, aproveita sua estadia mais feliz do que nunca, no verão, e fica triste quando está perto da sua partida, o outono. Assim, nasceram as 4 estações.

A Sacerdotisa apareceu para você no auge da primavera! Aproveite e floresça. Tome banho de rosas, comece algo novo, coma muitas frutas, medite e durma com folhas de louro no travesseiro, eles te ajudarão com a sua intuição e na descoberta do que está por vir, mas tenha paciência. E olho aberto com os amigos, viu?

Carta 3 – OS NAMORADOS

O conselho do Tarot Semanal 12/10 veio com um grande aviso: o seu livre arbítrio está no comando e você deve ser sábio ao usá-lo.

Uma maçã com os escritos “para a mais bela” foi jogada no Olimpo em uma mesa com três deusas: Hera, Atena e Afrodite. E foi perguntado ao mortal Paris a qual delas ele achava que pertencia a maçã. Se escolhida, Hera lhe prometeu grande poder. Atena disse que o tornaria o homem mais inteligente e Afrodite lhe concederia o amor da mulher mais bela do mundo. Ele escolheu Afrodite.

Logo em seguida, conheceu Helena e os dois se apaixonaram, ocasionando a conhecida Guerra de Tróia. Bom, já deu para ver que o nosso livre arbítrio nos leva até estradas perigosas e que nem sempre o outro plano estará no comando. Agora, é você por você.

Então, bora pensar nas suas escolhas durante essa semana e não faça nada no calor do momento. Outra coisa importante é: não fique em cima do muro! Ao ter que tomar uma decisão, pondere os dois lados, mas não deixe de escolher (a indecisão também te leva para um caminho). A vida pede prudência e movimento nesse momento.