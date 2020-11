Tarot Semanal 23/11: Escolha uma carta e receba um conselho divino

A previsão e os conselhos do Tarot Semanal 23/11 serão feitos através do baralho cigano. A forma como faremos as previsões consiste em compreender a combinação de duas cartas do baralho que formam uma mensagem especial.

Não é necessário fazer nenhum pergunta. O baralho irá te dar um recado que você não esperava ouvir, mas será necessário para trilhar o caminho desses últimos dias do mês de novembro.

Consulta do Tarot Semanal 23/11

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 23/11

Resultado do Tarot Semanal 23/11

Conjunto 1 – Os Obstáculos e Os Peixes

O seu conselho do Tarot Semanal 23/11 começa bem desafiador, mas não é por isso que você deve desanimar. Talvez você já esteja se sentindo cansado, o que é comum no final de um ano tão turbulento como foi 2020. Porém, não deixe se abalar com as dificuldades dessa semana para não se sentir mais sem energia ainda. Sendo assim, faça um bom banho de arruda e acenda uma vela branca para seu anjo da guarda, assim sua semana começará melhor e você estará mais protegido.

A primeira carta que aparece é a do obstáculo. E ela aparece na frente dos peixes, que significam prosperidade, então pode ser que seja difícil finalizar planos essa semana. Mas busque manter a calma acima de tudo e não dar um passo maior que a perna. Falando nisso, cuide do seu dinheiro.

A carta dos peixes também fala de prosperidade financeira, e com os obstáculos na frente, alguns problemas podem surgir, então muita atenção com essa área durante essa semana.

Conjunto 2 – A Torre e O Chicote

Logo no começo do seu conselho do Tarot Semanal 23/11 vemos a carta da torre, que fala de espiritualidade. Sendo assim, tente trabalhar mais essa área durante essa semana. Busque meditar mais e coloque folhas de louro na fronha do seu travesseiro para ter sonhos mais lúcidos.

Porém, a carta que vem logo em seguida é a do chicote, que significa discussões, contradições e brigas. Por isso, você deve tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Contudo, como a carta da espiritualidade aparece antes do chicote, vemos que a sua espiritualidade pode te ajudar a se livrar desses problemas.

Sendo assim, a calma é tão importante essa semana, pois se a sua espiritualidade não estiver bem alinhada, é capaz de você encontrar contradições até mesmo com ela e trazer um clima de estresse para perto de você.

Conjunto 3- As Estrelas e O Homem

Há coisas positivas para você de acordo com o conselho do Tarot Semanal 23/11. Aproveite a energia da lua crescente presente nessa semana para expandir a sua amorosidade e rever os planos que você fez para si mesmo.

A primeira carta que aparece é a da estrela, que significa êxito e que as coisas estão seguindo em perfeita harmonia. Tudo está para acontecer de forma calma, e mesmo que as coisas fiquem sem sentido, elas se encaixarão mais para frente. Em seguida, vemos a carta do homem, representado por um cigano.

Não é fácil analisar essa carta em um jogo geral, afinal, se fosse em um jogo com um consulente do sexo masculino, significaria que ele teria êxito e deveria prestar mais atenção em seus caminhos e padrões que se repetem. Se fosse no jogo com uma consulente mulher, poderia querer dizer que esse homem é alguém do sexo masculino perto dela que lhe trará êxito.

Portanto, de qualquer forma, se atente as pessoas do sexo masculino perto de você, cuidado para não repetir padrões negativos perto delas e saiba que a chance é muito grande de possuir uma resposta positiva caso precise de ajuda deles, seja no trabalho, no lar ou em qualquer outra área.

Se você está conhecendo alguém, é uma ótima semana para tomar um banho para o amor, ainda mais na sexta-feira, que é dia de Vênus, que é Afrodite, deusa do amor.