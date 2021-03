Versículo do dia (03/03): leitura para ter fé e alegria

Comece seu dia, com uma palavra de fé e ânimo para o seu coração. Através do versículo do dia, você dedica alguns minutos na leitura das sagradas escrituras. Também é possível entender o que de fato cada passagem significa e o que isso acrescenta em nossas vidas. Veja o versículo do dia, 03/03, que fica no livro de Romanos.

Qual o versículo do dia?

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus”. Romanos 10:17

Versículo do dia explicado – Romanos – Capítulo 10

1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação.

2. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento.

3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus.

4. Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê.

5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: O homem que fizer estas coisas viverá por elas.

6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: Não digas em teu coração: Quem subirá ao céu? (isto é, a trazer do alto a Cristo. )

7. Ou: Quem descerá ao abismo? (isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. )

8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração; esta é a palavra da fé, que pregamos,

9. A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.

10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação.

11. Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido.

12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego; porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam.

13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.

14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? e como crerão naquele de quem não ouviram? e como ouvirão, se não há quem pregue? (Versículo do dia explicado)

15. E como pregarão, se não forem enviados? como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz; dos que trazem alegres novas de boas coisas.

16. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho; pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?

17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.

18. Mas digo: Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois Por toda a terra saiu a voz deles, E as suas palavras até aos confins do mundo.

19. Mas digo: Porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: Eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, Com gente insensata vos provocarei à ira.

20. E Isaías ousadamente diz: Fui achado pelos que não me buscavam, Fui manifestado aos que por mim não perguntavam.

21. Mas para Israel diz: Todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. (Romanos 10:1-21)

Palavra do dia

Na palavra do dia de hoje, aprendemos que antes de qualquer coisa, é preciso ter fé e acreditar em Deus e em suas palavras. Pois aquele que crê no Senhor, passa por muitas situações, mas nunca desanima. No versículo do dia de hoje, vemos Paulo exortando o povo, para seguir e cumprir tudo aquilo que Deus tinha instruído. Porque quando deixamos de fazer o que não é certo e pedimos direção ao Senhor, ele toma o controle da nossa vida. E quando Deus está no controle, pode vir o que vier, que nada nos abala. Por isso, se fortaleça na fé, no Senhor e nas suas palavras, assim verá as bênçãos de Deus sobre a sua vida.

