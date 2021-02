Versículo do dia (13/02/2021): leitura para crer no poder de Deus

Ao levantar pela manhã, alimente sua mente e sua alma com a palavra de Deus. Pois o Senhor tem bênçãos reservadas para cada um dos teus filhos. Veja o versículo do dia de hoje, sábado, 13 de fevereiro, a leitura fica no livro de Mateus.

Versículo do dia de hoje – Mateus 8:8

“E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar”.

Explicação da palavra:

Neste capítulo, aprendemos que a fé pode ser um aliado importante para nossas vidas. O centurião, tinha tanta fé na cura que Jesus podia conceder, que pediu apenas que ele ordenasse para que o seu servo fosse curado. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão enfermas, em hospitais ou em suas casas, mas não temos a confiança em Deus para pedir pela cura. Assim, que neste dia, venhamos aprender com a palavra de Deus que basta uma palavra de fé, de confiança, para que Deus faça o impossível se tornar possível.

Versículo do dia – Mateus, capítulo 8

1. E, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão.

2. E, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo.

3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero; sê limpo. E logo ficou purificado da lepra.

4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho.

5. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe,

6. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado.

7. E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde.

8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. (versículo do dia de hoje)

9. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens; e digo a este: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele vem; e ao meu criado: Faze isto, e ele o faz.

10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.

11. Mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque, e Jacó, no reino dos céus;

12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores; ali haverá pranto e ranger de dentes.

13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. (Mateus 8:1-13)

- PUBLICIDADE. -

Leia também: