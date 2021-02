Versículo do dia (14/02/2021): comece seu dia com o amor de Deus

Para um domingo abençoado, leia neste momento o versículo do dia de hoje, que fica no livro de Lucas. Nele, aprendemos com Jesus vários ensinamentos, incluindo o maior de todos eles “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos”.

Versículo do dia de hoje – Lucas 11

“E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á; Porque qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á”.

Explicação da palavra:

Hoje, aprendemos com Jesus sobre a importância de ser bom e amoroso com o próximo. Pois nós que não merecemos, pedimos ao Senhor por algo e Ele nos concede, mas quando alguém precisa de nossa ajuda, viramos a cara e não nos importamos. Por isso, ouvir e seguir a palavra de Deus é como luz para nosso caminho. Nesta parábola, Jesus fala sobre um amigo que precisou de outro, mas não foi atendido. Não seja tolo e de coração ruim, se ver alguém necessitado e você puder ajudar, faça o que estiver ao seu alcance e Deus lhe recompensará.

Versículo do dia – Lucas, capítulo 11

1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos.

2. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu.

3. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano;

4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal.

5. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e, se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me três pães,

6. Pois que um amigo meu chegou a minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe;

7. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes; já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama; não posso levantar-me para tos dar;

8. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhos, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. (versículo do dia)

9. E eu vos digo a vós: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e achareis; batei, e abrir-se-vos-á;

10. Porque qualquer que pede recebe; e quem busca acha; e a quem bate abrir-se-lhe-á.

11. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente?

12. Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?

13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? (Lucas 11:1-13)

- PUBLICIDADE. -

Leia também: