Versículo do dia (15/02/2021): leitura de aprendizado e amor

Comece sua semana aprendendo mais sobre a sagrada escritura. Tenha sempre em seu coração que a fé vem de ouvir, ouvir e conhecer mais sobre Deus. E quando nos propomos em seguir os mandamentos, automaticamente nossa vida será abençoada pelo Senhor. Faça a leitura do Versículo do dia de hoje, que fica no livro de II Timóteo.

Versículo do dia de hoje – II Timóteo 3

“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça; Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra”.

Explicação da palavra:

Nesta passagem bíblica, vemos Paulo mais uma vez instruindo o povo de Deus. Para que fossem fiéis e verdadeiros no Senhor, que não cometessem a maldade e se dedicassem exclusivamente na obra de Deus. Além disso, vemos a importância de ler constantemente a bíblia sagrada. Pois é através dela, que nós como seres humanos poderemos ser pessoas melhores e cumprindo assim a vontade do nosso pai que está nos céus. Que todos os dias de sua vida, você dedique um tempo de qualidade para a leitura e aprendizado da santa escritura.

Versículo do dia – II Timóteo, capítulo 3

1. Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.

2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,

3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons,

4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,

5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te.

6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres néscias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências; (Versículo do dia de hoje)

7. Que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade.

8. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé.

9. Não irão, porém, avante; porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles.

10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência,

11. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, e em Listra; quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou; (Versículo do dia de hoje)

12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.

13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados.

14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,

15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.

16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em justiça;

17. Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. (II Timóteo 3:1-17)

