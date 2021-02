Versículo do dia (16/02/2021): leitura para não desanimar

Comece sua terça-feira tendo em mente que o seu Deus, tudo pode fazer para ajudar os seus filhos. Mesmo que as notícias ruins tenham chegado até você, tenha fé e creia que o seu Deus é maior que tudo e todos. Não seja abatido, não desanime, tenha a plena confiança que o Senhor teu Deus, sempre ao teu lado estará lutando por ti. Confira o versículo do dia de hoje, que fica no livro de Isaías.

Versículo do dia de hoje – Isaías 43

“Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá?”

Explicação da palavra:

O poder do nosso Senhor é demonstrado em todo o decorrer da bíblia sagrada. Neste versículo, vemos Deus falando com seu povo e declarando que somente Ele é o todo poderoso, e somente Ele, pode fazer todas as coisas. Pois antes de existir os céus e a terra, o Senhor já existia e criou todas as coisas que existem na face da terra. Sendo assim, não duvide em nenhum momento o tamanho do poder do seu Deus. Porque todas as coisas Ele pode fazer, e agindo Ele em nosso favor, ninguém poderá impedir.

Versículo do dia – Isaías, capítulo 43

1. Mas agora, assim diz o SENHOR que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu nome, tu és meu.

2. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.

3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador; dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar.

4. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida.

5. Não temas, pois, porque estou contigo; trarei a tua descendência desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente.

6. Direi ao norte: Dá; e ao sul: Não retenhas; trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra,

7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória: eu os formei, e também eu os fiz.

8. Trazei o povo cego, que tem olhos; e os surdos, que têm ouvidos.

9. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam; quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e se ouça, e se diga: Verdade é.

10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi; para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.

11. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. (versículo do dia)

12. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor; eu sou Deus.

13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá?

14. Assim diz o SENHOR, vosso Redentor, o Santo de Israel: Por amor de vós enviei a babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam.

15. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei.

16. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda;

17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força; eles juntamente se deitaram, e nunca se levantarão; estão extintos; como um pavio se apagaram.

18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.

19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz; porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo.

20. Os animais do campo me honrarão, os chacais, e os avestruzes; porque porei águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito.

21. A esse povo que formei para mim; o meu louvor relatarão.

22. Contudo tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel.

23. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios; não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso.

24. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniqüidades. (versículo do dia)

25. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.

26. Faze-me lembrar; entremos juntos em juízo; conta tu as tuas razões, para que te possas justificar.

27. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim.

28. Por isso profanei os príncipes do santuário; e entreguei Jacó ao anátema, e Israel ao opróbrio. (Isaías 43:1-28)

