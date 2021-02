Versículo do dia, quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021 (17/02)

Quando dedicamos um tempo de qualidade para a leitura das sagradas escrituras, vemos que existe uma mudança em nossa vida. Pois é através da palavra de Deus, que obtemos fé e força para passar por todas as adversidades. Neste momentos, faça a leitura do Versículo do dia de hoje, que fica no livro de Lucas. Uma palavra de ânimo para nossas vidas e alimento para nossa alma.

Qual o versículo do dia de hoje -?

“Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar” (Lucas 21)

Versículo do dia completo – Lucas 211. E, olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro;

2. E viu também uma pobre viúva lançar ali duas pequenas moedas;

3. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos, esta pobre viúva;

4. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja; mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha.

5. E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse:

6. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada.

7. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer?

8. Disse então ele: Vede não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles.

9. E, quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo.

10. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino;

11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências; haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do céu.

12. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome.

13. E vos acontecerá isto para testemunho.

14. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder;

15. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem.

16. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues; e matarão alguns de vós.

17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome.

18. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça.

19. Na vossa paciência possuí as vossas almas.

20. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação.

21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes; os que estiverem no meio da cidade, saiam; e os que nos campos não entrem nela. (Versículo do dia)

22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.

23. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias! porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo.

24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos; e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.

25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas.

26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto as virtudes do céu serão abaladas.

27. E então verão vir o Filho do homem numa nuvem, com poder e grande glória.

28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.

29. E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira, e para todas as árvores;

30. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão.

31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto.

32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça.

33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.

34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. (Versículo do dia)

35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.

36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem.

37. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras.

38. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. (Lucas 21:1-38)

Explicação da palavra:

Na passagem de hoje, vemos Jesus mais uma vez ensinando o seu povo sobre a volta do filho do homem. Jesus, foi morto na cruz do calvário para nos dar o direito da salvação, e assim, ele também nos alertou que voltaria para buscar aqueles que fossem fiéis nas suas palavras. Por isso, não deixe que a maldade ou os problemas desta vida venham inundar seus pensamentos. Lembre-se sempre, que o principal na nossa vida é ser fiel a Deus e aos seus mandamentos. Pois muito perto ele está de voltar e levar cada um dos seus filhos para o lar de eterna paz.

