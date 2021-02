Versículo do dia (20/02/2021): leitura para ter esperança

Neste sábado, 20 de fevereiro, renove sua fé, sua esperança e sua alegria. Se a semana não foi tão boa quanto o esperado, peça ao Senhor por dias melhores. Ele tem ouvidos atentos para cada um dos seus filhos e pode atender sua suplica. Veja o versículo do dia de hoje, que fica no livro de Romanos.

“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração;” Romanos 12:12

Versículo do dia de hoje – Romanos – capítulo 12

1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.

2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus.

3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém; antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.

4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação,

5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.

6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé;

7. Se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino;

8. Ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. (Versículo do dia)

9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.

10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.

11. Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor;

12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração;

13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade;

14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis.

15. Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram;

16. Sede unânimes entre vós; não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes; não sejais sábios em vós mesmos;

17. A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens.

18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. (Versículo do dia)

19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor.

20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber; porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.

21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. (Romanos 12:1-21)

