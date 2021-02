Versículo do dia (21/02/2021): leitura de ânimo e confiança

Comece os seus dias procurando sempre aumentar sua fé em Deus. Assim, verá que os problemas da vida serão apenas passageiros e terá paz no coração. Pois a palavra do Senhor Deus é alimento para nossas almas, confiança para nossos caminhos e luz para cada passo dado. Leia o Versículo do dia de hoje, que fica no livro de Ageu.

“A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos”. Ageu 2:9

Explicação da palavra:

Nesta passagem, o Senhor Deus promete que a glória do segundo templo será maior que o do primeiro. O templo nos dias de hoje, somos cada um de nós, que cremos e acreditamos no poder do Senhor. E assim como nos tempos antigos, o melhor ele tem reservado para nossas vidas. Embora muitas vezes nós como seres humanos venhamos falhos e desviar dos caminhos do Senhor. Ele sempre estará de braços abertos para nos receber e derramar bênçãos em nossas vidas.

Versículo do dia de hoje – Ageu – Capítulo 2

1. No sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do SENHOR por intermédio do profeta Ageu, dizendo:

2. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jozadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo:

3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? (Versículo do dia)

4. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Jozadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai; porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.

5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós; não temais.

6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca;

7. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos.(Versículo do dia)

8. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos.

9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. (Ageu 2:1-9)

