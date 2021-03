Versículo do dia, segunda-feira, 1 de março de 2021

No versículo do dia de hoje, segunda-feira, 01/03, que fica no livro de Filipenses, leia sobre a palavra de Deus.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa”. Filipenses 2:1-2

Explicação da palavra:

Quando começamos a ler sobre Jesus, percebemos que ele foi o maior exemplo que o cristão deve seguir. Exemplo de humildade, de amor, de bondade, de misericórdia e de obediência. Neste capítulo, o apostolo Paulo relata que a perseverança, que o amor fraternal, a humildade e a santidade, devem habitar em nossas vidas em todos os tempos. Mesmo que ao seu lado as pessoas estejam errando e cometendo o mal, você como luz, precisa brilhar. Dentro de cada um de nós, precisa existir o amor de Cristo, e este amor transmite os melhores sentimentos que o ser humano pode carregar.

Versículo do dia – Filipenses – Capítulo 2

1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões,

2. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa.

3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo.

4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros.

5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,

6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,

7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens;

8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz.

9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome; (Versículo do dia)

10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra,

11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus Pai.

12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor;

13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade.

14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas;

15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo; (Versículo do dia)

16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão.

17. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós.

18. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. (Filipenses 2:1-18)

