Versículo do dia, terça-feira, 2 de março de 2021 (02/03)

Faça a leitura do versículo do dia de hoje, que fica no livro de Isaías. Veja que as palavras de Deus são fiéis e verdadeiras e jamais passarão.

Qual o versículo do dia de hoje?

“Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos”. Isaías 55:9

Explicação da palavra:

Na passagem de hoje, vemos Deus falando com seu povo, declarando seu poder e ensinando o povo a procurar a salvação enquanto o Senhor está por perto. Aprendemos também que os pensamentos de Deus, são mais altos e vão muito além de tudo que sonhamos ou pensamos. Deus, nunca abandonou e nunca abandonará aqueles que são fiéis a ele e o buscam de todo coração. Vemos também o Senhor prometendo bênçãos para cada um dos seus filhos que nunca deixarem de seguir os seus mandamentos.

Versículo do dia – Isaías – Capítulo 55

1. Ó VÓS, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, e comei; sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite.

2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura.

3. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim; ouvi, e a vossa alma viverá; porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi.

4. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos.

5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel; porque ele te glorificou.

6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.

7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele; torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. (Versículo do dia)

8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor.

9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.

10. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come,

11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei.

12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados; os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas.

13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta; o que será para o Senhor por nome, e por sinal eterno, que nunca se apagará. (Isaías 55:1-13)

