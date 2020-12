Ano novo no Rio de Janeiro: 8 lugares para passar a virada

Mesmo com a decisão da prefeitura do Rio de Janeiro de cancelar a tradicional festa da virada na orla de Copacabana, as festas privadas ainda estão liberadas na capital carioca. Na terça-feira (15), o prefeito Marcelo Crivella afirmou o réveillon foi cancelado por conta da pandemia da COVID-19. A ocupação de leitos na rede pública do Rio está quase em 100%. O ano novo no Rio de Janeiro costuma aglomerar cerca de 3 milhões de pessoas.

Contudo, os eventos privados, realizados em casas de festas ou hotéis ainda estão liberados e devem acontecer na virada do dia 31 de dezembro. As festas são de estilos e preços variados, podendo custas de 80 reais até 3 mil.

Busca por hotéis aumenta | Ano novo no Rio de Janeiro

A pandemia não está barrando os turistas de buscar o Rio como alternativa para passar a virada de ano.

Segundo, pesquisa divulgada pelo Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro (Hotéis Rio) revela que, até o momento, cerca de 58% dos quartos de hotéis da cidade já estão reservados para o réveillon 2020/2021. Embora o número esteja 10 pontos abaixo dos dados do ano passado, o cenário é satisfatório para a rede de hotelaria, devido à pandemia que o mundo enfrenta.

Os bairros mais procurados pelos turistas são o centro da cidade (67%), Copacabana e Leme (63%). Em seguida, aparecem Flamengo (61%), Recreio dos Bandeirantes (59%), Barra da Tijuca (52%) e Ipanema/Leblon (51%).

Festas privadas na virada do Rio

Os eventos e festas privados estão permitidos na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, vários hotéis e casas de eventos estão programados para realizar as comemorações da virada. Atrações como escolas de samba e DJs do momento estão confirmadas em várias das festas. Hotéis clássicos do Rio como o Pestana estão prontos para fazer a festa. Além disso, festas tradicionais como o Reveillon Iate Clube também estão confirmadas. Os preços podem chegar a mais de 3 mil reais, em apenas um ingresso.

Segundo as informações dos produtores das festas, os eventos respeitaram as normas e regras que a prefeitura estabelecer para controle e prevenção da COVID-19.

Confira as principais festas que vão acontecer na virada de ano no Rio de Janeiro

Réveillon White Rooftop

Local: Hotel Nacional/São Conrado

Evento começa às: 20h00

Preço: a partir de R$900,00

All inclusive

Réveillon SAL

Local: Rio Beach Club/Barra da Tijuca

Evento começa às: 22h00

Preços a partir de R$600,00

ALL INCLUSIVE

Réveillon Sorrio

Local: Clube de Remo do Flamengo/Lagoa

Evento começa às: 22h00

Preços a partir de R$540,00

All inclusive

Réveillon Alto Vidigal

Local: Clube de Remo do Flamengo/Lagoa

Evento começa às: 22h00

Preços a partir de R$540,00

All inclusive

Réveillon Pestana | Ano novo no Rio de Janeiro

Local: Hotel Pestana Rio Atlântico/Copacabana

Evento começa às: 20h00

Preços a partir de: R$800,00

All inclusive

Réveillon do morro

Local: Morro da Urca/Urca

Evento começa às: 21h00

Preços a partir de R$632,00 (infantil) e R$790,00 (adultos)

All inclusive

Rio Me – Réveillon 2021

Local: Museu de Arte Moderna (MAM)/ Parque do Flamengo

Evento começa às: 21h00

Preços a partir de: R$ 465,50

All inclusive

N.O.V.O. Reveillon

Preços a partir de R$500,00

Local: Gávea – Jockey (Acesso Tribuna Nobre)/Gávea

Evento começa às: 21h00

All inclusive