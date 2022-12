Ano Novo em Recife na virada de 2023: horários + programação dos shows

Turistas e moradores da capital do frevo que não dispensam uma festa animada para celebrar a chegada do Ano Novo em Recife terão, neste ano, uma oportunidade única de festejar assistindo a apresentações gratuitas de música com artistas conhecidos do grande público com o pé na areia e um esquema especial, que vai garantir a segurança das pessoas e a estrutura do evento.

A programação do Ano Novo em Recife foi divulgada pela prefeitura nessa quarta-feira, dia 21, e será dividida em dois polos, ambos na zona sul. Jorge Aragão, Marcelo Falcão e Tayara Andreza estão entre as atrações confirmadas para o evento, que também vai contar com a tradicional queima de fogos. A prefeitura também anunciou as regras que de vem ser seguidas pelo público e pelos comerciantes da região.

Programação do Ano Novo em Recife 2023

Para celebrar a chegada de 2023, quem estiver nas areias do Recife para celebrar a virada do ano vai assistir a uma série de shows gratuitos, programados para começar às 19h30 do dia 31 de dezembro e terminar por volta das 3h do dia 1° de janeiro.

O Ano Novo em Recife vai ter dois palcos (Acaiaca e Pina) e ambos vão receber artistas famosos da música nacional e local, que vão do samba ao brega. As estruturas dos palcos já estão sendo montadas na areia, segundo informações da prefeitura da cidade. Os dois polos ficam na zona sul. Veja a programação:

Polo Acaiaca – Boa Viagem

19h30 - Maestro Forró

21h20 - Almério e Martins

23h (Virada) - Marcelo Falcão

01h - Jorge Aragão

02h40 - Patusco

Polo Pina – Praia do Pina

20h - Priscila Senna

22h - Raphaela Santos

23h50 (Virada) - Tayara Andreza

02h - Michelle Melo

Além das atrações musicais anunciadas pela prefeitura do Recife, a capital pernambucana conta tradicionalmente com uma queima de fogos, que ocorre também na zona sul. No ano passado, foram 17 minutos de show pirotécnico com fogos distribuídos em balsas. Assim como acontece em muitas cidades brasileiras, os fogos com estampido estão proibidos no Ano Novo em Recife. Isso significa que crianças, idosos, pessoas com autismo e animais não terão que lidar com o incômodo barulho dos fogos de artifício com estampido.

Esquema especial de segurança e trânsito para o réveillon

A prefeitura do Recife anunciou que fará um esquema especial para garantir que turistas e moradores da cidade possam aproveitar a festa de Ano Novo com conforto e segurança. De acordo com o site oficial da prefeitura, uma equipe especial vai se dedicar aos serviços na virada do ano. Efetivos da Guarda Municipal, Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU), Controle Urbano, Limpeza Urbana e Saúde estarão presentes na festa para garantir que o evento transcorra sem grandes ocorrências.

Além disso, a organização vai espalhar banheiros químicos ao longo da orla e, anualmente, o trânsito na região também funciona em esquema diferenciado, com bloqueio de vias e sistema especial de ônibus até a madrugada do dia 1° de janeiro.

Regras para o público e comerciantes no ano novo em Recife

A prefeitura da cidade do Recife também publicou as regras que foram definidas a fim de que o público possa aproveitar o evento de forma tranquila. A Secretaria Executiva de Controle Urbano da Prefeitura do Recife (Secon) informou que as pessoas deverão observar as regras de convivência em respeito às milhares de pessoas que são esperadas nas areias de Boa Viagem e Pina.

Veja o que pode e o que não pode nas areias do Recife no Réveillon:

PERMITIDO – bancos, cadeiras e coolers, utensílios descartáveis (copos, pratos e garrafas).

PROIBIDO – toldos, ombrelones, churrasqueiras e fogos de artifício.

Já para os comerciantes da região, as regras são ainda mais rígidas. Quiosques de coco e barracas de praia não poderão comercializar bebidas em garrafas de vidro e instalar equipamentos de som. Na faixa de areia, os comerciantes estão vetados de instalar banheiros químicos, brinquedos, peças publicitárias, churrasqueiras, botijões de gás, guarda-sóis, ombrelones, tendas e similares.

As barracas que ficam ao longo da orla poderão funcionar até as 3h do dia 1° de janeiro respeitando a capacidade máxima do local e não será permitida a demarcação da faixa de areia com fitas, cordas ou tecidos. A cobrança de consumação mínima nas barracas também está proibida.