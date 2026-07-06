9 de julho é feriado em São Paulo? Veja onde não haverá expediente

9 de julho é feriado em São Paulo? Veja onde não haverá expediente

O dia 9 de julho é feriado no estado de São Paulo em 2026 e deve alterar o funcionamento de repartições públicas, escolas, bancos e parte dos serviços municipais e estaduais. A data, conhecida como Data Magna do Estado de São Paulo, lembra a Revolução Constitucionalista de 1932 e aparece no calendário oficial da Prefeitura de São Paulo como feriado estadual.

Onde não haverá expediente em 9 de julho?

Apesar da folga para os paulistas, o 9 de julho não é feriado nacional. Na cidade de São Paulo, não haverá expediente nas repartições públicas municipais da administração direta, autárquica e fundacional no feriado de 9 de julho. O calendário oficial de 2026 também prevê suspensão de expediente na sexta-feira, 10 de julho, o que pode formar um feriado prolongado para servidores municipais.

Unidades municipais de saúde que não funcionam em regime especial também permanecerão fechadas no dia 9 de julho e na sexta-feira, 10 de julho, conforme portaria da Secretaria Municipal da Saúde. Serviços essenciais, como urgência e emergência, seguem funcionando de acordo com escala própria.

Escolas públicas, repartições estaduais, órgãos municipais e serviços administrativos em São Paulo também costumam seguir o calendário do feriado estadual. Já comércio, supermercados, shoppings, bares, restaurantes, hospitais e transporte podem funcionar, desde que respeitem as regras trabalhistas e acordos coletivos de cada categoria.

Trabalhador tem direito à folga?

Quem trabalha no estado de São Paulo tem direito à folga no dia 9 de julho, por se tratar de feriado estadual. Se houver convocação para trabalhar, a empresa deve conceder folga compensatória ou pagar o dia em dobro, conforme a legislação trabalhista e a convenção coletiva da categoria.

Para trabalhadores de outros estados, o expediente é normal, já que a data não vale para todo o Brasil. A exceção ocorre quando a empresa decide liberar os funcionários ou quando há previsão em acordo interno.

O que abre e o que fecha no feriado de 9 de julho em São Paulo?

Como o dia 9 de julho é feriado estadual em São Paulo, o funcionamento de serviços públicos e privados sofre alterações. Veja o que normalmente abre e fecha na data:

Fecha

Repartições públicas estaduais;

Órgãos da Prefeitura de São Paulo e de grande parte dos municípios paulistas;

Escolas da rede estadual e municipal;

Agências bancárias para atendimento ao público (os canais digitais e caixas eletrônicos permanecem disponíveis);

Postos do Poupatempo, salvo unidades com funcionamento excepcional divulgado pelo Governo de São Paulo.

Abre ou funciona em esquema especial

Hospitais, prontos-socorros, UPAs e demais serviços de urgência e emergência;

Farmácias e drogarias;

Supermercados, mercados e atacarejos;

Shoppings centers (em geral com horário de feriado);

Restaurantes, bares e padarias;

Cinemas, teatros e espaços de lazer, conforme programação;

Transporte público, que costuma operar com tabela de domingos e feriados.

Comércio abre?

Sim. Lojas de rua e estabelecimentos comerciais podem abrir normalmente, desde que respeitem as regras da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. Os horários de funcionamento variam de acordo com cada município e decisão dos lojistas.

Bancos funcionam?

Não. As agências bancárias permanecem fechadas durante o feriado. Transferências via Pix funcionam normalmente durante 24 horas. Boletos e contas com vencimento no dia 9 de julho podem ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de juros, quando não houver possibilidade de pagamento eletrônico, conforme as regras do banco e da instituição emissora.

Correios e lotéricas abrem?

As agências dos Correios geralmente não funcionam no feriado estadual em São Paulo, enquanto as casas lotéricas podem abrir ou permanecer fechadas, conforme decisão de cada permissionário. Antes de sair de casa, vale consultar os canais oficiais ou entrar em contato com a unidade desejada para confirmar o horário de atendimento.

O que é comemorado em 9 de julho?

O feriado de 9 de julho marca a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado liderado por São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. A data lembra o início da revolta, quando os paulistas passaram a defender a convocação de uma nova Constituição para o Brasil e maior autonomia política para os estados.

O movimento ocorreu após a Revolução de 1930, que levou Vargas ao poder e suspendeu a Constituição de 1891. Em São Paulo, cresceu a insatisfação com a falta de eleições e com a nomeação de interventores federais para governar o estado. A principal reivindicação era a volta da ordem constitucional.

A Revolução Constitucionalista durou cerca de três meses, entre julho e outubro de 1932. Mesmo derrotado militarmente, o movimento é lembrado como um marco da luta pela redemocratização do país. No ano seguinte, em 1933, foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1934.

A data também homenageia os jovens Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, conhecidos pela sigla MMDC, mortos em maio de 1932 durante protestos contra o governo Vargas. Eles se tornaram símbolos da mobilização paulista.

Segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo, o 9 de julho é considerado a data magna do estado. Em 2026, o feriado cai em uma quinta-feira. Por isso, órgãos públicos e empresas podem adotar ponto facultativo ou suspensão de expediente na sexta, 10 de julho, mas a emenda não é obrigatória para todos os trabalhadores.