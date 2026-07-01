Próximo feriado em São Paulo: 9 de julho abrange quais cidades?

O dia 9 de Julho marca a Revolução Constitucionalista de 1932, uma das datas mais importantes do calendário paulista. Em 2026, o feriado cai em uma quinta-feira. Mas a folga vale para todo o Brasil ou apenas para quem mora no estado de São Paulo? Entenda onde o 9 de Julho é feriado.

Onde o dia 9 de julho é feriado?

O feriado de 9 de Julho é comemorado apenas no Estado de São Paulo e, consequentemente, em suas 645 cidades. Neste ano, a data cai em um quinta-feira e pode ser emendado para os paulistas. Além de São Paulo, a cidade de Boa Vista, em Roraima, também terá folga no dia 9 de julho. Na capital roraimense, a data celebra o aniversário de fundação da cidade e é considerada feriado municipal.

A data foi instituída pela Lei Federal n. 9.093, de 12 de setembro de 1995, sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre feriados, determina que a data magna do Estado, fixada em lei estadual, feriado civil.

Portanto, por lei, 9 de julho é feriado no Estado de São Paulo, e não ponto facultativo

Na data comemora-se a Revolução Constitucionalista de 1932, que tentou derrubar o então presidente Getúlio Vargas, e é considerada a data magna do Estado.

A Revolução, episódio que também foi chamado de “Guerra Paulista”, é considerado o mais importante movimento ocorrido em São Paulo e o último grande combate armado do Brasil. Revolucionários de Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul também participaram do levante, porém, a data não é celebrada neste estados.

Cidades com feriado em julho?

O mês de julho de 2026 chegou trazendo muita expectativa, e embora não conte com nenhum feriado nacional, a rotina dos brasileiros promete ser intensamente movimentada. O grande destaque do período fica por conta da fase decisiva de mata-mata da Copa do Mundo, que deve ditar o ritmo de funcionamento de empresas e repartições públicas. A depender do avanço da Seleção Brasileira no torneio, são grandes as chances de decretos de ponto facultativo, expedientes reduzidos ou dispensas nos dias de jogos, permitindo que a torcida acompanhe os confrontos decisivos rumo ao título.

As possíveis datas para o Brasil entrar em campo nesta reta final incluem as oitavas de final nos dias 4 ou 5, as quartas de final em 9 ou 11, a semifinal em 14 ou 15, culminando com a disputa do terceiro lugar no dia 18 e a grande final no domingo, 19 de julho.

Para os moradores de diversas cidades e estados pelo país, o clima de torcida e as férias escolares serão somados a comemorações regionais que rendem folgas extras. O calendário de celebrações locais começa logo no dia 2 de julho, uma quinta-feira, com o feriado estadual da Independência da Bahia, marco histórico de 1823 que consolidou a expulsão das tropas portuguesas do território brasileiro. Na semana seguinte, na quarta-feira, dia 8 de julho, é a vez de Sergipe comemorar sua Emancipação Política em relação à Bahia, decretada por Dom João VI em 1820.

A quinta-feira, 9 de julho, será um dia de paradas duplas pelo Brasil. No estado de São Paulo, celebra-se a Revolução Constitucionalista de 1932, considerada a Data Magna paulista, que relembra a revolta armada de civis e militares contra o governo de Getúlio Vargas; para melhorar, o governo estadual já confirmou ponto facultativo na sexta-feira, dia 10, criando um feriadão prolongado. Na mesma data, a capital de Roraima, Boa Vista, festeja seu aniversário de 136 anos com feriado municipal e também emenda a sexta-feira como ponto facultativo para seus servidores.

Mais adiante, no dia 16 de julho, uma quinta-feira, os recifenses garantem uma folga municipal em homenagem ao Dia de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da cidade de Recife, cuja forte devoção popular remonta ao século XVI com a chegada dos frades carmelitas. Já no dia 26 de julho, celebra-se a fundação da Cidade de Goiás, antiga capital do estado, embora em 2026 a data caia em um domingo e não altere a jornada de trabalho semanal. Por fim, o mês encerra suas celebrações na última terça-feira do período, dia 28 de julho, com o feriado estadual da Data Magna do Maranhão, que relembra a estratégica adesão do estado à Independência do Brasil em 1823. Com tantas datas comemorativas e o coração na boca com o mata-mata da Copa, julho de 2026 será um mês perfeito para organizar o descanso e a torcida.