Até quando vai o frio em São Paulo: previsão até 28 de junho

Até quando vai o frio em São Paulo: previsão até 28 de junho

O inverno começou com cara de inverno em São Paulo. Neste domingo (21), dia do solstício de inverno, a capital paulista amanheceu com muita nebulosidade, chuviscos e sensação de frio. Durante a madrugada, os termômetros ficaram em torno dos 11,7°C, segundo estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo.

A menor temperatura absoluta foi registrada no extremo sul da cidade, com 5,8°C. Já na região central, os termômetros marcaram 13,2°C. Junho também já acumula 47,5 mm de chuva, volume próximo da média esperada para o mês, que é de 48 mm.

A Defesa Civil da cidade mantém o estado de atenção para baixas temperaturas desde 28 de maio, conforme a Portaria 802/2025.

Até que dia vai o frio em SP?

O frio deve continuar em São Paulo ao menos até a metade da próxima semana, com nova queda nas temperaturas a partir de terça-feira (23). A segunda-feira (22) ainda começa gelada, mas terá elevação dos termômetros ao longo do dia, com máxima prevista de 26°C.

Na terça-feira (23), a passagem de uma frente fria muda novamente o tempo. A previsão indica pancadas de chuva e possibilidade de temporais, com mínima de 13°C e máxima de 20°C. O Inmet também emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para São Paulo, com risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h. A quarta-feira (24) deve ser o dia mais frio da semana, com máxima de apenas 14°C e mínima de 12°C. A chuva perde força, mas o céu ainda fica carregado. Na quinta-feira (25), o tempo segue nublado, com mínima de 12°C e máxima de 16°C.

A partir de sexta-feira (26), as temperaturas começam a subir aos poucos, mas ainda há previsão de instabilidade. Veja a tendência:

Segunda-feira (22): mínima de 16°C e máxima de 26°C, com tempo mais quente à tarde.

Terça-feira (23): mínima de 13°C e máxima de 20°C, com pancadas de chuva e temporais.

Quarta-feira (24): mínima de 12°C e máxima de 14°C, com chuva diminuindo ao longo do dia.

Quinta-feira (25): mínima de 12°C e máxima de 16°C, com céu nublado.

Sexta-feira (26): mínima de 14°C e máxima de 19°C, com chuva fraca em alguns períodos.

Sábado (27): mínima de 15°C e máxima de 22°C, com possibilidade de tempestade isolada.

Domingo (28): mínima de 13°C e máxima de 22°C, com predomínio de nebulosidade..

Como será junho e o inverno, segundo o Inmet?

Segundo nota técnica conjunta do Inmet e do Inpe, o inverno de 2026 começou neste domingo, 21 de junho, às 5h24, e vai até 22 de setembro. A estação costuma ser marcada por tempo mais seco em boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte e Nordeste do Brasil.

No Sudeste, a previsão para o trimestre julho, agosto e setembro indica chuva próxima da média em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, porém, o centro-sul do estado pode ter volumes acima da média climatológica.

Para as temperaturas, o Inmet aponta tendência de valores acima da média em toda a Região Sudeste. Isso significa que, apesar da chegada de frentes frias e episódios de queda acentuada nos termômetros, o inverno pode ter períodos de calor fora do padrão para a estação.

O boletim também destaca que o inverno favorece a entrada de massas de ar frio, nevoeiros pela manhã e episódios de baixa umidade. Essas condições podem afetar a saúde da população, principalmente em dias mais secos, com maior risco de problemas respiratórios.

No caso de São Paulo, a combinação esperada é de alternância entre dias frios, chuva em alguns períodos e tardes mais amenas ou até quentes, especialmente quando o sol aparecer entre as frentes frias.